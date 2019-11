L’histoire du chilien qui a grimpé sur le podium avec un drapeau: « Ils nous tuent »

Rogers Rogerio a 24 ans, il est chilien et il vient de remporter la deuxième place à l’Open Jiu Jitsu Open Argentina de Buenos Aires. Alors qu’il se dirige vers le podium, une décision est déjà prise dans sa tête: l’athlète envisage d’envoyer un message en raison de la flambée sociale au Chili. Et il fait: « ils nous tuent, le viol et la torture comme dans la dictature. » La phrase est pensée.

« Ma motivation était de me battre comme au plus fort du combat que les gens livrent dans les rues du Chili « , a déclaré le jeune athlète As. Lors de la compétition, il a remporté trois combats et perdu la finale de deux points. Son nom de naissance est Rogers Canales.

– Pourquoi ce message et pas un autre?

– En tant qu’athlète, il est nécessaire de dénoncer la répression inhumaine à laquelle les gens n’ont été exposés que pour avoir réclamé leur dignité: en matière d’éducation, de santé et de logement. L’État chilien a oublié son peuple et il faut le faire savoir. C’est pourquoi j’ai pensé apporter ma contribution et apporter mon soutien en tant qu’athlète aux personnes qui se battent.

– Cela s’est-il produit avant ou le même jour?

– Avec le reste des coéquipiers en compétition, nous avons eu l’idée de porter des toiles pour rendre visible la situation du Chili: j’en ai fabriqué deux, mais le spray a collé avec le chiffon pendant le voyage et ça n’a pas l’air très beau. Un autre de mes coéquipiers portait le drapeau chilien et avait inscrit la phrase. Nous utilisons donc tous son drapeau lors du tournoi.

– Quelle a été la réaction de l’organisation?

– Dans le tournoi, nous ne recevons que des manifestations de supporters du monde entier. Les concurrents et le grand public.

La carrière de Rogers Rogerio

Le jeune combattant a débuté dans les arts martiaux à l’âge de 17 ans: «Je faisais d’abord du MMA puis j’ai rencontré le jujitsu. A partir de là, je n’ai pas arrêté de faire de la compétition. L’année dernière, j’étais à la Coupe du monde au Brésil, où ça ne s’est pas bien passé, mais j’étais très motivé. J’ai acquis de l’expérience. En 2019, je suis aussi allé à Sao Paulo, où j’ai obtenu la deuxième place. En Open Chile, j’ai gagné ma catégorie et pris la deuxième place de l’absolu, qui regroupe tous les poids . ”

En quoi consiste le jujitsu? Ceci est expliqué par l’athlète lui-même: «C’est un sport de combat, sans coup férir. L’idée est de maîtriser votre adversaire et de le faire abandonner. C’est semblable au judo, mais avec un autre règlement. Ici, vous devez le démolir et continuer avec les clés par terre , jusqu’à ce que vous obteniez qu’il abandonne. C’est un art de légitime défense, tout est technique ».