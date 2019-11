Les Indiens de Bolivie bloquent les routes pour exiger la démission de Áñez

Les habitants d’El Alto se joignent aux manifestations et disent à RT qu’ils se battront « jusqu’au bout », si le gouvernement actuel ne démissionne pas. Ce qui se confirme ici encore c’est la détermination de ceux qui n’acceptent pas de retourner à leur statut antérieur et qui préférent mourir, la répression est atroce mais ils ont conscience que ce qui les attend est encore pire et la manière dont ce pouvoir les traite leur laisse entendre ce qui les attend. Pour le moment, ils réclament en priorité que l’ordre constitutionnel soit respecté et que ce soit l’assemblée et pas les golpistes qui détiennent le pouvoir. C’est à la fois pour unifier la revendication et pour le protéger que la question du retour d’Evo n’est pas mise en avant, mais il est dans tous les coeurs des indigènes de l’alto dont la masse bloque le trafic vers la Paz et son approvisionnement. (note et traduction de Danielle Bleitrach)