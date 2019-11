Evo Morales dénonce  la manière dont  les Etats-Unis ont mené le coup d’Etat en Bolivie

Mexique, 16 novembre (Prensa Latina) L’ancien président bolivien Evo Morales nous a expliqué comment l’ambassade des États-Unis est à l’origine du coup d’État qui l’a renversé et a fait couler le sang.

Selon une interview publiée aujourd’hui par La Jornada sous le titre : Je suis tombé dans le piège ; le coup d’Etat est né à l’ambassade des États-Unis : Evo, explique que tout a commencé avec des discussions pour modifier la constitution pour une nouvelle réélection ..

Il y a eu le début d’une guerre sale basée sur des mensonges, dirigée par l’ambassade des États-Unis, a-t-il dit. Près de deux mois avant les élections, j’ai convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis et je lui ai montré comment des personnes occupant des postes d’ambassadeur se rendaient dans certaines régions pour faire chanter nos concitoyens.

Ils leur ont dit : Ne votez pas pour Evo, ne le soutenez pas, si vous ne le soutenez pas, si vous ne votez pas pour Evo, nous allons paver vos rues

Quand je lui ai dit cela, le chargé d’affaires m ‘a promis qu’ils ne feraient pas de politique.

Mais ils sont restés à en faire s et ont dépensé beaucoup d’argent pour acheter tous les secteurs sociaux, les travailleurs et les étudiants, afin qu’ils ne votent pas pour lui, explique Morales.

Il a dit qu’ils ont démontré avec des documents les nouvelles capacités des États-Unis d’agir en Bolivie où l’agence anti-drogue DEA n’est plus, parce qu’ils ont été expulsé, ainsi que d’autres secteurs d’intervention et d’espionnage, mais ils mettent en œuvre d’autres alternatives.

Pour Evo Morales, il est clair que la raison du coup est le lithium. Si le prénom du coup d’État est l’ambassade des États-Unis, le nom de famille est lithium, a-t-il dit.

Il a révélé que peu avant les élections présidentielles, Ivanka Trump s’est rendu dans la ville de Purmamarca, au nord-ouest de l’Argentine, à la frontière avec la Bolivie, partie connue sous le nom de triangle du lithium, car elle inclut également le Chili. Le triangle d’or blanc concentre 75 % du total de cet élément dans le monde.

Cependant, la Bolivie concentre presque tout le métal qui semble être l’un des éléments les plus importants pour l’avenir du monde.

Nous avons commencé à développer l’industrie du lithium, mais il y a des politiques de privatisation, dit-il. Il y a aussi les complots des grands monopoles qui veulent s’emparer du métal.

Il considère que le coup d’Etat a été préparé à l’avance. C’était un coup totalement différent. J’espère vraiment que ce ne sont pas toutes les forces armées qui ont participé, mais les commandants.

Ils utilisent les forces armées pour tirer à balle dans le peuple, a-t-il dénoncé.

Il a dit qu’après son arrivée au Mexique, il a tout entendu à travers des messages, des vidéos, des réseaux sociaux. J’ai vu comment le peuple s’organise, et pour les ponchos rouges, leur trajectoire de lutte contre le colonialisme, contre l’interventionnisme, contre le militarisme, est historique.

En Bolivie, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, c’est que des institutions comme la police ne sont au service que de groupes oligarchiques.

Hugo Chávez avait sa Police, ses Forces armées et il avait organisé les milices armées. Qui sait si certaines forces sociales sont la base pour devenir des milices, ou si le peuple a aussi son propre groupe organisé, armé et légal.

Les gens ne veulent pas des forces armées dans la ville, parce qu’ils sont complices du coup d’Etat, a-t-il souligné.

Mon pire crime a été de nous libérer, non seulement dans la partie sociale et culturelle, non seulement dans la partie idéologique et politique, mais aussi dans la partie économique. La croissance de la Bolivie surprend tout le monde. C’est le péché d’Evo.

source : https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=321503&SEO=denuncia-evo-morales-como-estados-unidos-dirigio-el-golpe-en-bolivia