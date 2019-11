Ce dimanche à Paris à 15 heures au Trocadero allez les aider, elles se battent…

En ce moment, la population bolivienne manifeste dans les rues en refusant le coup d’état raciste, soutenu depuis l’impérialisme américain et par l’Union européenne, ces lâches qui non content d’assassiner les peuples derrière leur rejeton sanglant les Etats Unis prétendent encore donner des leçons de démocratie

. Les militaires putschistes tuent : il y a déjà au moins 24 manifestants tués par les putschistes, et des centaines de blessés. Les femmes autochtones sont torturées par les putschistes : ils leur coupent les tresses, les humilient, les forcent à des position humiliantes, les frappent. Des centaines de personnes sont placées en détention.Les putschistes poursuivent les journalistes et les radios communautaires.

Mais le peuple continue de se battre contre le coup d’état, parce qu’il sait que s’il n’inverse pas le coup raciste, il y a des décennies d’horreur, de pillage capitaliste brutal et de paupérisation, les femmes malgré ce qu’elles subissent continuent parce que ce qui les attend, ce qui attend leurs enfants, elles le savent d’expérience est pire que la mort.

Je suis hantée par un vieux souvenir, avant qu’Evo Morales prennen le pouvoir, dans le contexte de la campagne électorale qui lui permit d’accéder à la présidence, les milices fascistes aujourd’hui à l’oeuvre et qui avaient été formées par Klaus Barbie avaient forcé des paysans à s’agenouiller et à manger les fientes de leurs poules… Ils tuent mais ils cherchent à ravaler des être humains au-dessous de l’humanité et ces la^ches commencent par les femmes.

Nous Français qui sommes doubles, d’un côté les colonisateurs, ceux qui aujourd’hui soutenons partout cet impérialisme en crise, nous qui envoyons nos armées encore aujourd’hui piller, violer des enfants en Afrique, sous couvert de lutte contre le terrorisme pour défendre nos intérêts et ceux du maître américain, nous sommes honnis… Parce que nous sommes l’impérialisme mais celui des valets, plus infâmes encore que le maître comme ces miliciens… Mais nous sommes aussi l’écho de ce que nous avons été il y a bien longtemps, cette révolution qui dans ce tableau de Delacroix avançait derrière une femme.

Même dans le parti communiste français, ce qu’il est devenu aujourd’hui se pose la question du camp que nous choisissons, celui des peuples opprimés, pillés, envahis, et qu’une propagande infame prétend dirigée par des dictateurs pour miieux justifier l’ignominie ou nous choisissons réellement d’être la France des révolutionnaires, celle qui affirme le droit des peuples à l’insurrection face à l’injustice, celle qui répond toujours au nom de Robespierre. celle dont une femme anonyme releva le drapeau tricolore…

Face à cela, on en peut pas rester tiède, il faut choisir, dans une barricade, il n’y que deux côtés, ce dimanche parisiens il faut choisir le votre, soit à leurs côtés les exploiteurs, les miliciens fascistes, soit au côté de cette femme…

Danielle Bleitrach