Un article de la Marseillaise sur le discours sur la paix, encore un effort pour éclairer les enjeux

c’est un bon article pour le Monde, libération, il informe correctement mais le militant n’en retire rien, il ne peut rien faire. Si l’ambition affichée de Macron est bien celle du multilatéralisme et une indépendance à l’égard des Etats-Unis,on se demande pourquoi il n’a pas saisi l’occasion de faire comme les Chinois et les Russes (voir l’excellente intervention de Lavrov rapportée ici) à savoir la condamnation vigoureuse de ce que continuent à faire les Etats-Unis en Bolivie. Si l’UE qu’il veut nous vendre comme s’il en était le maître gaullien était autre chose qu’une opportunité renforcée pour les marchands d’armes avec son armée propre mais en ne se dégageant pas des politiques de soumission et d’adhésion suivie jusqu’ici : « Aucun pays ou groupe de pays ne peut plus gérer seul. Amérique latine, Chine, Afrique, Inde… prennent des forces. Nos amis occidentaux ne sont pas contents. Ils dominent depuis 50 ans et veulent freiner ce processus », a notamment déclaré Lavrov avant de conclure : « L’Occident ne doit pas se présenter en juge suprême qui tranche tout. » Donc un article dans une presse communiste suppose non seulement une critique de Macron, une bonne présentation de son discours, mais une conscience de ce qu’il est possible et nécessaire de faire face à un tel discours, d’abord une critique de l’UE dont il prétend être le leader et de sa politique réelle dont nous avons un exemple dans ce qui se passe en Bolivie comme en Syrie, l’adhésion totale aux manoeuvres nord-américaine, le viol des souverainetés et des peuples, la reconnaissance d’une usurpatrice. Donc pour qu’un article soit non seulement informé, bien construit, mais communiste, il y faudrait une véritavble analyse de l’Europe et une conscience de ce qui se passe réellement dans le monde, par exemple en Bolivie, un parti qui intervient réellement sur la politique de paix de son pays. la journaliste fait ce qu’elle peut mais il y manque l’analyse d’un parti. (note de Danielle Bleitrach)

[Géopolitique] Les trois points à retenir du discours sur la paix d’Emmanuel Macron

Source : La Marseillaise, Angelique Schaller, 15-11-2019

Un Macron qui se présente en leader de l’Europe voire en tête de pont du multilatéralisme : l’ambition du président français a essuyé des critiques.

L’Europe doit construire de nouveaux équilibres, avoir une voix propre et être un tiers de confiance entre États-Unis et Chine » : ainsi Emmanuel Macron a-t-il introduit mercredi le deuxième forum pour la Paix qui se déroule encore aujourd’hui à Paris. L’occasion de poursuivre sa stratégie visant à mettre sur pied une armée européenne. Stratégie qui ne fait pas l’unanimité.

1. Macron se voit comme le leader européen

Le président français a indéniablement de grandes ambitions européennes, à moins qu’il ne faille parler de grandes prétentions. La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a beau être dans la salle et promettre d’initier une « véritable Commission géopolitique », « une Europe davantage tournée vers l’extérieur » et marteler que « seul, personne ne peut faire face », Emmanuel Macron a bien tenté hier d’incarner l’Europe.

Une stratégie construite. Dans le droit fil du voyage qu’il vient d’effectuer à Pékin dont il revient auréolé du statut d’interlocuteur privilégié des Chinois en Europe.

Dans la foulée de son impulsion d’une collaboration avec une dizaine d’États pour une Initiative d’intervention européenne (IEI), de la mise en place d’un fonds européen pour la défense – 13 milliards sur plusieurs années, une première – ou de partenariat plus précis avec l’Allemagne pour construire des chars ou des avions. Macron veut une armée européenne pour gagner en « autonomie stratégique », concept développé dès son discours de la Sorbonne en 2017.

Dans les discours, le couple franco-allemand est sur la même longueur d’onde. Dans les faits, moins. Mais c’est surtout dans le nord de l’Europe que l’initiative est critiquée, des pays craignant trop la Russie pour fâcher le protecteur américain.

2. Multilatéralisme à géométrie variable

« L’Europe doit être un laboratoire du multilatéralisme », a également dit Emmanuel Macron. Une idée que tous les participants ont applaudi, en l’absence flagrante des États-Unis à ce rendez-vous qui a réuni des représentants d’une trentaine de pays. Si dans le discours le président français aime à mettre en avant l’Asie ou l’Afrique – « longtemps objet du multilatéralisme mais qui est en train d’en devenir un sujet » – il s’est vu recadré par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. « Aucun pays ou groupe de pays ne peut plus gérer seul. Amérique latine, Chine, Afrique, Inde… prennent des forces. Nos amis occidentaux ne sont pas contents. Ils dominent depuis 50 ans et veulent freiner ce processus », a-t-il notamment déclaré avant de conclure : « L’Occident ne doit pas se présenter en juge suprême qui tranche tout. »

3. Critique de l’Otan et… des Nations unies

Le président Macron était singulièrement attendu sur la question de l’Otan après l’avoir qualifié d’en état de « mort cérébrale ». Il a enfoncé le clou, fustigeant la « pudibonderie » et l’« hypocrisie » devant l’inefficacité actuelle des organismes internationaux. Sauf qu’il met au même plan l’Otan, sans envisager une seconde d’en sortir, et les Nations unies : « Les enceintes de discussion actuelles sont bloquées et les Nations unies en font partie. » Là, c’est le vice-président chinois Wang Qishan qui s’oppose : « La Chine défend l’ordre international basé sur les Nations unies. »

Angélique Schaller

