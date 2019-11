LA RUSSIE NE RECONNAIT PAS LA PUTCHISTE JEANINE AÑEZ COMME PRÉSIDENTE DE LA BOLIVIE

Après que nos médias aient annoncé la reconnaissance par la Russie de la présidente autoprclamée ce qui est bele et bien de la désinformation dont ces médias sont hélas coutumiers, voici la déclaration officielle. La question est de savoir pourquoi la presse françaisee, européenne et etasunienne en général a py ainsi sciemment diffuser des fausses nouvelles probablement dans le seul but de donner de la légitimité à un coup d’Etat, comme l’a fait avezc vassalité et en viom de tous principes démocratiques et respect de lois internationales l’UE (note de danielle Bleitrach)

Nous traduisons ci-dessous la déclaration intégrale de Serguéi Riabkov, vice ministre des relations étrangères de la Fédération de Russie. Le diplomate russe insiste sur la dimension putchiste des évènements en Bolivie.