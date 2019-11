KPRF Komsomols : Non au coup d’Etat en Bolivie! Oui à la résistance populaire!

Le parti communiste de la fédération de Russie sort de la sidération dans laquelle semble les avoir plongés les événements de Bolivie et bien sur ce sont les komsomols qui ouvrent le bal… sans vouoloir jouer les mouches du coche, je me demande si le coup de téléphone que Marianne leur a donné hier y est pour quelque chose, amis la coïcidence est troublante, je plaisante mais à peine. En tous les cas les komsomols dénoncent l’ambiguité de la position russe qui a pu être interpétrée comme un soutien à l’impérialisme. Et proposent une stratégie .la jeunesse » a besoin d’un nouvel internationalisme parce qu’elle a conscience du fait que son avenir ne peut pas être isolé de celui de la planète, ni dans l’environnement, ni dans la lutte contre l’impérialisme, le même problème dont dépend la survie de l’espèce. (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

Le Bureau du Comité central du Komsomol Lénine de la Fédération de Russie condamne fermement le coup d’État en Bolivie et le renversement du président élu du pays, Evo Morales.

Service de presse du Comité central du Komsomol de la Fédération de Russie

2019-11-15 23:43

https://kprf.ru/activity/young/189479.html

Ce coup a été organisé par les forces de la grande bourgeoisie locale avec le soutien de l’impérialisme nord-américain et selon des recettes de Washington, et il a été directement exécuté par les forces de la police et de l’armée corrompues. Une fois encore, l’Organisation des États américains a joué son rôle négatif, qui est essentiellement un valet des États-Unis dans la région et sert les intérêts des impérialistes.

La Bolivie revêt un intérêt particulier pour les forces impérialistes du fait que les trois quarts des réserves mondiales de lithium sont concentrées sur le territoire de ce pays. Les géants financiers et industriels internationaux ont depuis longtemps élaboré des projets visant à s’accaparer le lithium de la Bolivie.

Nous condamnons les arrestations et la persécution d’activistes populaires opposés au coup d’État. Pour le moment, les escadrons de la police perfide corrompue, ainsi que les groupes radicaux armés de droite, effectuent des raids punitifs dans des zones et des villes soutenant le président légitime Morales.

Nous ne partageons pas la position incohérente du ministère russe des Affaires étrangères, qui a reconnu l’auto-proclamation du représentant des cercles bourgeois, la sénatrice Janine Agnes en tant que « président par intérim » de la Bolivie. D’une part, le ministère russe des Affaires étrangères note que, lorsque Agnès s’est auto-proclamée, il n’y avait pas de quorum à la réunion du parlement, d’autre part, il reconnaît la décision prise lors de cette réunion.

Il y a quelques mois à peine, dans une situation similaire au Venezuela, notre ministère des Affaires étrangères n’a pas reconnu l’auto-proclamation du député Guaido. Le Komsomol de la Fédération de Russie a ensuite pleinement soutenu cette position. Cependant, la position actuelle du ministère russe des Affaires étrangères est un exemple frappant du double standard que la Russie reproche si souvent aux États-Unis, à l’Union européenne et leurs alliés. On ne peut exclure que cette position soit déterminée par les intérêts du capital oligarchique russe.

Le Bureau du Comité central du Komsomol de la Fédération de Russie note également qu’il est nécessaire de tirer les bonnes conclusions de ce qui s’est passé en Bolivie. Toute tentative de construire le socialisme ne sera un succès que si deux conditions principales sont remplies: la dictature du prolétariat et la nationalisation de la propriété. Si votre révolution ne résout pas fondamentalement la question du pouvoir et la question de la propriété, elle sera défaite par la bourgeoisie, qui patientera patiemment dans les coulisses.

Le Komsomol léniniste exprime son soutien et sa solidarité avec le peuple bolivien, avec les travailleurs du pays, qui continuent de résister au coup d’État mené dans l’intérêt de l’impérialisme.

Vive le peuple combattant de Bolivie!

Bureau du Comité central du Komsomol de la Fédération de Russie, 15 novembre 2019