JOUR DE TONNERRE AU VENEZUELA 🇻🇪 par Romain Mingus

🇻🇪Enhardi par le coup d’État en Bolivie, l’opposition vénézuélienne va tenter un coup de force ce samedi 16 novembre

🇻🇪Durant toute la semaine, des foyers limités de violence ont été crées dans tout le pays pour faire monter la tension, ainsi que des actes de sabotages des services publics.

🇻🇪Dans un acte désespéré, des putschistes vénézuéliens ont pris d’assault l’ambassade du Venezuela au Brésil pour y installer le représentant de l’autoproclamé Guaido. Ils en ont été délogés par les diplomates vénézuéliens et des militants solidaires brésiliens

🇻🇪Le SouthCom, l’armée impériale des États-Unis pour l’Amérique Latine a, dans un communiqué, ouvertement menacé les forces armés vénézuéliennes.

🇻🇪L’opposition a convoqué à une manifestation à Caracas. Il est a craindre, selon leur modus operandi habituel un déferlement de violence, visant à créer un climat favorable à une prise de pouvoir.

🇻🇪 Dans la nuit de vendredi, l’opposition a procédé à un montage médiatique pour faire croire que les forces spéciales de la police avait envahi le siège du parti de Guaido. Cette vidéo est un FAKE, les policiers sont des acteurs. Le but de cette vidéo est de préparer le terrain à une manipulation de l’opinion publique nationale et internationale.

🇻🇪✊Le chavisme a appelé ses militants à une contre-manifestation monstre dans la capitale. Vous n’en entendrez JAMAIS parler dans vos médias.

🇻🇪✊Le président Maduro a mis la Milice Nationale Bolivarienne en alerte depuis le jeudi 14 novembre.