« Faisons un super wiphalazo ensemble »

« La réponse donnée par le gouvernement national était claire: il n’a jamais reconnu que ce qui se passait en Bolivie était un coup d’État », a déclaré Estela de Carlotto . Le cadre était la conférence de presse convoquée hier par Abuelas, Mothers Founding Line, Family et l’APDH, parmi d’autres organisations de défense des droits de l’homme. « Nous dénonçons les violations des droits de l’homme en Bolivie et refusons à nouveau le coup d’État civique, policier et militaire orchestré par les Etats-Unis », indique le document qu’elles ont lu. Enfin, elles ont convoqué une marche lundi prochain sur la Plaza de Mayo, à laquelle participeront des organisations syndicales, politiques et culturelles. « Alors, comment avons-nous porté jadis le mouchoir jour après jour, lundi, faisons un grand wiphalazo ensemble », a crié Taty Almeida.

«Au gouvernement, ils ont clairement indiqué qu’il n’était pas commode de donner à Evo une protection, il a donc dû se rendre au Mexique. Mais nous savons que dès qu’Alberto sera président, les portes de l’Argentine seront ouvertes pour le recevoir dans notre pays », a ajouté la président des grands-mères de la Plaza de Mayo. Elle était accompagnée, entre autres, de Rosa Roisinblit, vice-présidente d’Abuelas, de la fondatrice Vera Jarach de Madres, de Lita Boitano des familles des disparus et détenues pour des raisons politiques, María Elena Naddeo de l’APDH.

En plus de répudier le coup d’État et les violations des droits de l’homme dont souffre l’État plurinational de Bolivie, les organisations présentes ont formulé une demande spécifique: « Nous demandons aux gouvernements de la région et aux organisations internationales d’ignorer le soi-disant président par intérim Jeanine Añez , nommée par un étatr major militaire, et / ou toute autorité résultant de l’illégitimité d’un coup d’État des secteurs civil, militaire et de la police. Nous demandons également qu’ils autorisent l’Assemblée législative à siéger afin que la crise politique dispose d’un canal institutionnel adéquat ».

Elles ont également critiqué la position de l’OEA: «au lieu de promouvoir la démocratie et la gouvernance, cette agence, sous l’influence évidente des États-Unis, a dirigé ses actions vers la déstabilisation d’un président doté d’un mandat actuel, au point de ne pas avoir soutenu Morales quand il a a décidé de convoquer de nouvelles élections. ” Ensuite, ils ont dénoncé le fait que » son secrétaire général, Luis Almagro, a démontré depuis longtemps qu’il agissait avec un préjugé idéologique marqué, enfreignant tous les principes devant régir l’OEA » .

Après avoir dénoncé les violations des droits de l’homme perpétrées par les anciens responsables du gouvernement, ainsi que leurs familles, les journalistes et le peuple en général, elles ont également commenté que dans la mémoire de chacun « le coup d’État en Bolivie n’est pas un événement isolé : le peuple est mobilisé depuis des semaines Des chiliens manifestent dans les rues contre le modèle néolibéral imposé par la dictature d’Augusto Pinochet et poursuivi par la présidence de Sebastián Piñera, qui utilise les forces de sécurité pour commettre des crimes contre la population et préserver les privilèges de quelques-uns contre les droits de tous «

Vera Jarach a également pris la parole et a déclaré qu ‘«il y a un climat dans la région qui devrait nous inquiéter beaucoup, car cela ressemble beaucoup à ce qui s’est passé dans les années 70. C’est pourquoi nous devonsdénoncer la Bolivie et tout faire pour que justice soit faite et qu’Evo puisse retourner à la place qui lui revient.

La réunion s’est terminée par le témoignage d’une femme bolivienne qui faisait partie du public et a remercié les grands-mères et les diverses organisations d’avoir accompagné leurs concitoyens. «Nous vivons des temps très difficiles pour tous ceux qui ont de la famille là-bas et nous tenons à remercier beaucoup de soutien. Je souhaite que tout le peuple bolivien sache que vous nous soutenez », a-t-il dit à travers des larmes. Tout le monde, y compris les grands-mères, se sont levés et ont commencé à chanter et à applaudir: « Evo n’est pas seul, putain . «