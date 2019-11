Communiste mode d’emploi : en attendant le 5 décembre, « des gommes, des crayons, nous sommes infatigables! »

Toujoirs la rubrique du « savoir être communiste » à l’usage de ceux qui se demandent comment le devenir…

Je me souviens de mai 68 à l’université, quand les membres de l’UEC (union des étudiants communistes) confrontés aux gauchistes dont la plupart ont depuis viré néolibéraux sans état d’âme à la Cohn Bendit et autre July, chantaient « des gommes, des crayons, nous sommes infatigables ». Parce que les autres les accusaient de renoncer au romantisme révolutionnaire…

Oui les communistes sont très concrets. Un jeune français s’immole devant le CROUS, le ministre dit « ce n’est pas politique ». Les communistes disent :’Le Gouvernement supprime 35 M€ pour la vie étudiante dans le budget 2019. En 2018, 56,4 M€ avaient été enlevés, la ministre nous avait expliqué que c’était la preuve d’une bonne gestion !Mercredi, le secr. d’État, G. Attal, déclarait : « Nous continuerons à travailler […] pour agir très concrètement, comme ces deux dernières années, au service de l’amélioration des conditions de vie des étudiants ».

Près de 100 M€ d’annulations en 2 ans, c’est en effet très concret ! Il y en des gommes et des crayons, des logements, de quoi avoir le temps de lire un livre »… Nous sommes infatigables.

En ce moment, où au plan international semblent se déchaîner les cavaliers de l’apocalypse, j’écoute avec une espèce de tendresse Fabien Roussel parlant chez Bourdin des bonnes vieilles revendications des couches populaires et de la préparation du 5 décembre. Entre lui et Chassaigne,on ne peut pas dire qu’ils soient au fait de toute l’histoire ou de toutes les luttes internationales. Parfois on se dit même qu’ils ont trop lu l’Humanité de ces dernières années, mais ce qui les sauve c’est une bonne dimension de classe et le goût de la clarté gauloise dont parlaient Diderot et Marx. ça change du galimatias de ces dernières années.

Voilà ce que j’aime dans le PCF, la capacité à proclamer « des gommes, des crayons, nous sommes infatigables » et dans le même temps ne pas perdre pied sur l’essentiel, revendiquer la paix…Parce que ce soit ici en Bolivie ou ailleurs, les morts tombent du même côté… et si nous pouvions débarrasser la planète de nos dirigeants, ce serait un petit pas pour nous et un grand pas pour l’humanité.

Tant qu’ils sont comme ça je me sens appartenir à ce monde-là qui ne s’en laisse pas compter même si mon côté vagabond, épris de civilisations inconnues me met toujours en décalage, je sais aussi que partout dans le monde je retrouve des gens dont je suis proche et qui raisonnent comme ça et semblent accrochés à leur sol, trouvent de la force en ayant les pieds sur terre…

Simplement il me semble que cela peut les aider d’avoir une « errante », deux plutôt avec Marianne, qui justement leur parlent de ceux qui sont comme eux et se battent à l’autre bout de la planète parce qu’ils exigent comme eux le droit à la santé, à l’éducation, à la simple dignité et à la paix.Si nous nous entendons elle et moi c’est parce que nous cherchons partout et toujours les mêmes que nous avons chez nous, les communistes quand ils veulent bien le rester.

