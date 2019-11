Russie-2024 : Les 7 et 8 décembre 2019, Moscou accueillera la Conférence Russie-2024, tournant à gauche ou catastrophe nationale?

Marianne qui suit ce qui se passe en Russie me parle des réactions dans ce dernier pays, nous nous interrogeons sur ce qui est apparu partout en occident à savoir la reonnaissance par Poutine de l’autoproclamée bolivienne. Dans la presse pro-poutine, il y a eu un article sur la question et des commentaires embarrassé qui ont tenté de justifier la position de Poutine à partir de l’idée que la Russie ne reconnait pas des régimes mais des nations, ce qu’elle a déjà fait à l’intérieur du BRICS face à Bolsonaro. Tout en marquant des limites, ainsi le fait que des hordes fascistes avaient envahi l’ambassade du Venezuela au Brésil, Bolsonaro a mis le holà parce qu’à la veille de la réunion des BRICS à Rio cela pouvait fâcher Poutine et Xi Jinping. Mais en dehors de ces remarques lues sur un site pro-Poutine, cela ne correspond pas au fait que dés le début du coup d’Etat, la Russie et la Chine, avaient pris une position forte et se sont opposés à l’avant-poste d’extrême droite qui a renversé Evo Morales. Le ministère russe des Affaires étrangères le 11 novembre avait exprimé sa vive préoccupation devant les récents événements en Bolivie, dans lesquels il a été témoin d’éléments d’un « coup d’Etat orchestré ». « ll a dénoncé dans Spoutnik l’évolution dramatique des événements en Bolivie, où une vague de violence déchaînée par l’opposition a empêché l’exercice du mandat présidentiel d’ Evo Morales »,

Est-ce qu’il y a réellement une constante de la part de Poutine ou un revirement qui le fait se ranger aux côtés des néo-libéraux de la planète? Est-ce que la Russie en sa personne a changé de position?

2. La deuxième question à laquelle il est difficile de répondre est la réaction du KPRF. Face à la Bolivie, les communistes russes sur leur site se sont jusqu’à présent contentés de reprendre le texte que le KKE leur avait envoyé en russe. Il semble que le secteur international du KPRF soit comme chez nous le ventre mou du parti et ait des réactions plus que lentes. Marianne a téléphoné aux dirigeants de Moscou qui n’étaient même pas au courant de la décision de Poutine de reconnaitre l’autoproclamée et qui ont manifesté leur stupéfaction: « C’est impossible, Poutine ne peut pas approuver c’est un putsch! » mais il semble que les démissions en chaine et le départ de Morales vers le Mexique, bref l’univers de l’Amérique latine soit peu compréhensible et chacun ici s’interroge sur ce qui se passe exactement.

Pourtant, ce sur quoi tout le monde est d’accord c’est la conscience que la guerre est là et que partout l’impérialisme veut la guerre et que seul un changement de cap complet peut l’éviter. De ce point de vue, qu’il s’agisse de la Russie ou de la Chine, il y a une conscience aiguë de la situation très dangereuse parce que le capital en crise est prêt à tout, en Amérique latine mais aussi en Asie et en Europe. C’est dans ce contexte qu’il faut voir l’initiative prise par le KPRF et toutes les autres forces de gauche avec cette conférence. Il est absolument indispensable que le PCF envoie un représentant et si possible quelqu’un qui n’appartienne pas à l’équipe de Pierre Laurent qui non seulement sont des incapables mais ne sont pas en situation de participer à une bataille quelconque. Soit la direction du parti, soit les camarades de Vénissieux peuvent et doivent envisager cette participation urgente? Il faut voir que pour ceux qui connaissent un peu les personnalités, il y a là vraiment tout le monde, enfin toutes les pointures intellectuelles et politiques proches du parti communiste ou progressistes (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

Les 7 et 8 décembre, à Moscou, dans la salle de conférence de l’hôtel Izmailovo (bâtiment Beta), aura lieu une conférence scientifique et pratique à grande échelle des forces patriotiques de gauche «Russie-2024: Tournant à gauche ou catastrophe nationale?». Les participants à la conférence feront un brainstorming dans les sections suivantes:

– La Russie aujourd’hui: le peuple et le pouvoir, la protestation et les élections.

– Société moderne: lutte des classes et forces patriotiques de gauche.

– La crise mondiale: guerre et paix. Agenda international actuel.

– Un Etat social ou une impasse néolibérale? Le programme économique.

– Comment gagner la guerre de l’information? Expérience pratique des médias patriotiques de gauche.

– La question nationale et les droits de l’homme.

Chaque section comprendra des discours liminaires, ainsi que des remarques et des questions avec interventions libres au micro.

Le comité organisateur pour la préparation de la conférence comprend des représentants du parti communiste, du front de gauche, du mouvement « Alternatives », de RUSO [chercheurs pro-socialisme] et d’autres organisations.

Des représentants éminents du mouvement russe et patriotique de Russie sont invités à participer à la conférence, en particulier: Gennady Ziouganov, Dmitry Novikov, Youri Afonine, Sergey Oudaltsov, Maxime Chevtchenko, Alexandre Bouzgaline, Konstantin Semine, Alexandre Prokhanov, Sergey Levchenko, Pavel Groudinine, Valery Rory Bondarenko, Alexander Batov, Oleg Shein, Sergey Oboukhov, Nikolay Platochkin, Andrey Foursov, Anatoly Wasserman, Leonid Kalachnikov, Alexey Chakhnin, Boris Kagarlitsky, Vassili Koltashov, Mikhail Delyagin, Youri Boldyrev, Vladislav Joukov, Valentin Katasonov, Vadim Koumine, Andrey Kolganov, Sergey Chargounov, Andrey Rudoy (chaîne télé Vestnik Buri), Alexander Pasechnik (chaîne télé Stalingrad), Evgeny Spitsyn, Andrey Fefelov, Kazbek Taysaev, Leonid Razvozzhaev, Boris Yulin et d’autres, ainsi que des invités étrangers.

