Ces derniers jours, la Bolivie a été confrontée à un scénario de tension politique qui a déclenché un coup d’État de l’armée, qui a conduit le président Evo Morales à démissionner.

Maintenant, à la tête de l’opposition, Luis Fernando Camacho, avocat, homme d’affaires et, selon son compte Twitter, président du Comité Pro Santa Cruz, a déclaré ne pas se battre «avec des armes, mais avec la foi».

L ou surnommé « macho El » et le chef de la plus importante organisation civile de la région la plus riche de la Bolivie.

Il fait également partie de l’un des deux grands groupes dans la région, Les Chevaliers de l’Est, et, avec sa famille, il fait partie du Inversiones Business Group Nacional Vida SA, un groupe de sociétés liées à la vente d’assurance, de gaz et autres services.

Auparavant, Camacho était apparu dans les «fraternités», ainsi sont désignés des groupes de « l’élite » de la ville orientale. Il a ensuite été président de la Fédération des entrepreneurs privés de Santa Cruz et dirigeant du Comité civique, une organisation de droite radicale, visant à promouvoir violence, discrimination et racisme, selon la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) en 2008.

Luis Fernando Camacho est âgé de 40 ans. Il est diplômé en droit de l’Université privée de Santa Cruz de la Sierra et a obtenu une maîtrise en droit financier et fiscal de l’Université de Barcelone.

« El macho » est un descendant du général Eliodoro Camacho, chef d’état-major de l’armée pendant la guerre du Pacifique et du coup d’État contre le président Hilarión Daza Groselle, suivi du « retrait de Camarones ».

Le père de Luis Fernando Camacho, José Luis (Papi) Camacho Parada, était un soldat paramilitaire pendant la dictature du général Hugo Banzer Suárez et l’un des meurtriers du massacre d’étudiants et d’ouvriers de l’université Gabriel René Moreno du 19 août 1971.

Dans sa carrière, il emprunte un discours religieux. Il est connu comme un catholique fervent et est célèbre pour ses discours avec un chapelet à la main et s’agenouillant fréquemment pour prier en public. Selon la BBC, Camacho serait venu proclamer que la Bible reviendrait une fois que Morales aurait quitté le pouvoir.

Même ces derniers jours, il s’est illustré en se présentant avec une lettre de démission déjà écrite à Morales que celui-ci devait signer, et il l’a fait « armé seulement d’une Bible » tel un exorciste devant Satan.

L’un de ses objectifs est de « renvoyer Dieu au palais du gouvernement » compte tenu de la laïcité de l’État promulguée dans la Constitution de 2006.

Les exigences de Camacho

Dès le début du mouvement social en Bolivie, les revendications de Luis Fernando Camacho allaient croissantes.

Il a d’abord plaidé en faveur d’un second tour de scrutin, puis de nouvelles élections, puis de la démission d’Evo Morales et, maintenant, du renvoi de tous les parlementaires officiels et des tribunaux.

Camacho a déclaré qu’il ne croyait pas au système politique traditionnel, mais au « peuple » qu’il avait déclaré avoir dirigé lors des récentes manifestations et avoir reçu de lui une entière approbation. C’est la première fois depuis de nombreuses années qu’un dirigeant de Santa Cruz jouit d’une telle popularité et d’une telle influence dans tout le pays.

Camacho et son principal compagnon, le dirigeant civique de Potosí, Marco Pumari , ont néanmoins peu de chances de s’installer sur la scène politique bolivienne, ils dirigent le mouvement grâce à leur statut de présidents de comités civiques, d’associations d’entreprises et de quartiers (des formes fascistes mises en place par Klaus Barbie qui doublent en général le pouvoir institutionnel, NDLT)

Habituellement, ces comités sont responsables des revendications régionalistes et sont dirigés par les élites locales.

Ses liens avec l’opposition

Camacho et le groupe de dirigeants de Santa Cruz qu’il dirige ont été liés à Branco Marincovich, l’un des opposants à Morales accusé de « séparatisme et de terrorisme », qui vit en exil.

On sait qu’ils sont régionalistes, libéraux en matière économique, de droite en politique et radicalement opposés à Evo.

En outre, avant les élections présidentielles, le candidat du Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR), Virginio Lema, a averti que Camacho s’était allié avec Carlos Mesa pour diviser l’opposition bolivienne.

Cependant, lorsque Carlos Mesa a accusé Morales de fraude électorale, Camacho a soutenu ce candidat et intensifié ses protestations contre le président sortant.

Entreprises familiales

Au milieu de cette année, les médias locaux ont annoncé que Camacho serait lié au scandale de la corruption des Panama Papers (où on notait déjà la présence d’anciens nazis, NDLT)

Grâce à la création de trois sociétés (Medis Overseas Corp., Navi International Holding et Positive Real Estates), il aurait servi d’intermédiaire pour «aider les particuliers et les entreprises à se cacher dans des entités offshore, blanchir de l’argent et mettre en place des stratagèmes d’évasion fiscale. «

Lorsque cette information a été révélée, Camacho a déclaré qu’ils cherchaient à l’intimider: « Je ne vais pas me taire, je vais continuer à parler », a-t-il déclaré.

« Camacho appartient à une lignée familiale historique à Santa Cruz appartenant à une élite qui a toujours su gérer le pouvoir civique et le pouvoir territorial », a déclaré à RT l’analyste et politologue bolivien Marcelo Arequipa.

De son côté, Hugo Siles , politologue et ancien ministre de l’autonomie à Santa Cruz, souligne que Camacho fait partie d’une riche famille de la région.

«Auparavant, chaque utilisateur avait un coût de connexion au réseau de gaz de 1000 à 1500 dollars. C’était de cela que se nourrissait l’une des entreprises de sa famille. Aujourd’hui, tout cela est gratuit grâce à la politique de nationalisation dans laquelle le gaz est une ressource récupérée par les Boliviens pour notre économie », a-t-il déclaré.