« Les Russes ont peur du capitalisme, pas d’un nouveau Staline », par Youri Afonine

Le vice-président du Comité central du Parti communiste, Youri Afonine, à propos des chiffres éloquents d’un nouveau sondage d’opinion de la VTsIOM sur les peurs les plus courantes des Russes.

Service de presse du Comité central du Parti communiste.

12-11-2019

https://kprf.ru/party-live/cknews/189388.html

Aujourd’hui ont été publiées les données d’une nouvelle enquête sociologique de VTsIOM, explorant les principales craintes des Russes. Voyons donc, de quoi les gens ont-ils peur?

Dans notre pays, il existe une couche de libéraux bien nourris et bien installés dans la vie qui, la main sur le cœur, vous assurent que toutes les racines des peurs des Russes remontent à l’ère stalinienne. Leur credo: « Kolyma est le lieu de naissance de notre peur. » Apparemment, les communistes ont tellement effrayé le peuple que celui-ci a toujours très peur de l’arrivée d’un nouveau Staline, de la répression et des peines de prison « pour une simple blague ».

Mais les données objectives de la sociologie montrent que les libéraux vivent dans leur réalité alternative, qui n’a rien à voir avec la réalité russe. Parce que, selon VTIOM, les Russes ont maintenant le plus peur de:

– la croissance de l’injustice sociale, des inégalités entre les personnes – 68%;

– la diminution du revenu – 63%;

– le refus de fournir des soins médicaux gratuits, la mauvaise qualité des soins – 58%;

– la hausse du prix des biens et l’impossibilité d’acheter – 58%.

La crainte de «troubles dans le pays provoqués par des manifestations contre les autorités» n’a été classée qu’à la quatrième place et avec un décalage important – 39%. Il ne fait aucun doute que cette peur a été créée principalement par le travail d’une gigantesque machine de propagande semi-officielle, qui tente de présenter toute manifestation de citoyens comme une sorte de « Maidan » et le produit des « intrigues de forces extérieures ». Même lorsque les habitants d’un bourg ou d’un village éloigné protestent contre la fermeture d’une école ou d’un hôpital, la propagande du régime y trouve des «agents du département d’État». Cependant, ces 39% sont tout ce que les autorités ont pu réaliser avec l’aide d’une propagande à grande échelle.

Et toutes les autres principales craintes des Russes sont le résultat de la brutale réalité capitaliste. Parce que le «crime généralisé» (36%) et la peur de perdre un emploi (35%) font également des bons scores.

Par conséquent, si nous recherchons la patrie historique de la peur des Russes, elle ne se trouve bien sûr pas dans la Kolyma des années 1930, mais dans les années du Yeltsinisme, que les libéraux vantent comme la meilleure époque de l’histoire du pays. C’est à cette époque que pour la première fois depuis de nombreuses décennies, les Russes ont compris que le nouvel État bourgeois ne se souciait pas d’eux et qu’ils pourraient tout perdre du jour au lendemain – leurs économies, leur travail, leurs appartements – et mourir dans un fossé. Depuis lors, ces peurs n’ont pas disparu. L’optimisation cannibale de la sphère sociale et le relèvement de l’âge de la retraite ne font qu’accroître la peur de la terreur économique du capitalisme.

Et l’évocation d’un nouveau Staline ne suscite pas la peur, mais l’espoir. «Il n’y a pas de Staline sur vous», disent souvent les Russes, en regardant les oligarques et les fonctionnaires qui s’engraissent.