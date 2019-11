Les médecins cubains sont en danger en Bolivie

Ce sont les médecins cubains en Bolivie. Ce ne sont pas des bandits. Ne vous laissez pas manipuler par le fascisme, nous disent les Cubains. Grâce aux Cubains non seulement la population pauvre a été soignée mais grace à la méthode io si puede , la Bolivie a été déclaré par l’UNESCO pays libéré de l’analphabétisme, c’est contre cela que l’apocalypse fasciste qui déferle sur ce pays prétend lutter, remettre « à sa place, celle des animaux » la population.

Jusqu’en janvier 2019, la brigade médicale cubaine a offert plus de 71 795 634 soins médicaux gratuits ; elle a réalisé plus de 265 454 interventions chirurgicales et sauvé plus de 115 449 vies humaines. Ce n’est que dans le cadre de l’opération miracle que plus de 723 540 interventions chirurgicales ophtalmologiques ont été réalisées en Bolivie gratuitement.

5 192 médecins de ce pays ont été diplômés par les bourses offertes à l’école latino-américaine de médecine (Elam) à Cuba

