La Russie ne reconnaît pas le gouvernement autoproclamé de la Bolivie

247 – La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exclu jeudi que le gouvernement installé en Bolivie soit reconnu comme légitime par la Russie, a déclaré Telesur .

Zakharova a déclaré que la position de la Russie n’ademettait pas « la reconnaissance de ce qui s’était passé en Bolivie en tant que processus légitime » et a reconnu les tentatives du président Evo Morales de trouver « des solutions constructives fondées sur un dialogue », mais le fait qu’il a été entraîné par le « développement des événements ». selon un coup d’État orchestré « .

« Nous supposons qu’une désignation et, plus important encore, la légitimité d’un chef d’État doit être conforme aux règles législatives de la constitution du pays et servir à unir la nation et non la diviser », a-t-il déclaré.

Selon le journaliste de Telesur, Rolando Segura, Zakharova a déclaré que l’on ne peut parler de pouvoir légitime en Bolivie qu’après des élections.

Zakharova n’a cependant pas exclu de travailler avec la sénatrice Jeanine Añez en tant que « leader de la Bolivie ».