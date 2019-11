La France n’exporte pas que des armes, elle exporte des tortionnaires pour en assurer le trafic…

A 82 ans, Paul Aussaresses avait tout lâché en 2 000 dans une interview au Monde. Depuis longtemps les historiens et les journalistes étaient à la recherche du témoignage d’un militaire sur les méthodes atroces employées par les français contre les militants du FLN pendant la guerre d’Algérie.

Aussaresses y reconnaissait la pratique de la torture, des disparitions pour maquiller des assassinats, des exécutions, et les escadrons de la mort. Il affirmait n’avoir aucun remords [comme Rue89 avait pu le constater en l’interviewant en 2008, ndlr]. Jusqu’à sa mort, en décembre dernier, il n’a jamais révélé les noms des hommes de ses escadrons de la mort.

Sa participation à la dictature militaire brésilienne et les activités de la France elle-même pendant cette période, étaient un chapitre de l’histoire peu connu (même s’il en avait lui-même parlé dans son livre « Je n’ai pas tout dit » en 2008, et dans son entretien à David Servenay de Rue89).

Jusqu’à ce qu’un historien de Rio de Janeiro installé en France, ne se plonge dans les documents officiels du gouvernement français [NdT : De l’époque] et fasse des révélations, par la propre voix du « bourreau d’Alger » sur son passage en Amérique du Sud.

Rodrigo Nabuco est l’auteur de la thèse : « Conquêtes des esprits et commerce des armes : la diplomatie militaire française au Brésil » : les renseignements des attachés militaires, tenus secrets depuis 30 ans à l’ambassade de France.

Le général aux commandes

Aussaresses était considéré comme l’un des officiers français les plus qualifiés en matière de contre-insurrection. Formé à Londres pendant la seconde guerre mondiale dans le secteur du renseignement, il est devenu commandant de la brigade de parachutiste du « 11e bataillon de Choc », le bras armé des services secrets français à l’étranger.

Des années plus tard, dans son premier livre de mémoires, il a clairement expliqué sa mission :

« Faire ce que l’on appelait “la guerre psychologique‘, partout où cela était nécessaire, comme en Indochine, par exemple. Je préparais mes hommes à des opérations clandestines, à poser des bombes, à réaliser des actions de sabotages ou d’élimination de certains ennemis.’

Trois ans après la défaite au Viet-Nam – entre 1957 et 1958 – les troupes du général Jacques Massu gagnèrent la bataille d’Ager.

Aussaresses joua un rôle capital dans la victoire des parachutistes français, par la division en zones d’opérations et en s’occupant du ‘renseignement’ – de la chasse aux ‘personnes recherchées’, jusqu’aux tortures, exécutions et massacres qui aboutirent à la ‘disparition’ de 4000 personnes.

L’Algérie a fini par obtenir son indépendance en 1962, mais l’expérience anti-guérilla des Français allait en faire des ‘spécialistes’ en ‘guerre révolutionnaire’ au moment même où les États-Unis arrivaient au Viet-Nam.

Leur doctrine militaire fut diffusée par les alliés dans la guerre froide grâce à des magazines, des livres, des cours donnés par Aussaresses en personne aux États-Unis où leur influence s’est maintenue.

Le film ‘La Bataille d’Alger’, de 1966, dans lequel Gilles Pontecorvo dénonce les massacres, la torture et les mensonges des troupes françaises – et qu’Aussaresses trouvait ‘magnifique, très proche de la réalité’ – a même été projeté au Pentagone.

Bande annonce : La bataille d’Alger

Brésil, 11 septembre 1973

‘Admiré’ dans le monde entier pour son profil de militaire rodé à la torture et aux exécutions, le général semblait être l’homme de la situation pour accompagner la mission diplomatique envoyée au Brésil par le gouvernement Pompidou pendant les ‘années de plomb’ [NdT : Les années les plus dures de la dictature brésilienne].

Dans ses premiers rapports, Paul Aussaresses raconte avoir retrouvé certains des anciens élèves de ses cours aux États-Unis ; ce qui, a-t-il écrit, a :

‘favorisé les contacts amicaux du point de vue personnel et utiles pour les besoins du service’,

Il se sentait à l’aise en compagnie de son ami général et futur président João Batista Figueiredo, qui allait bientôt assumer le commandement du SNI (Service National d’Informations) dans le gouvernement Geisel (1974).

Il était aussi très proche du commissaire Sérgio Fleury, tortionnaire -symbole de la dictature brésilienne – il l’a même mentionné dans son second livre de mémoires (‘Je n’ai pas tout dit’, 2008) comme étant le chef de l’escadron de la mort.

Dans une interview à la journaliste Leneide Duarte-Plon, peu de temps après la parution de ses mémoires, Aussaresses a raconté un épisode révélateur sur la façon qu’avait le chef de la mission diplomatique française, Michel Legendre, d’envisager les activités de son aide militaire au Brésil :

‘Un jour l’ambassadeur m’a dit : Vous avez d’étranges amis’. J’ai répondu : Ce sont eux qui me permettent de vous tenir bien informé’. Il n’a alors plus rien dit.’

Jusqu’à récemment, on savait bien peu de choses sur le séjour d’Aussaresses au Brésil, hormis ce que le général en avait révélé.

Du côté brésilien, les archives sont toujours sous scellés. Le journaliste Lúcio Castro, lors d’une enquête dans le cadre d’une émission spéciale de la ESPN sur l’Opération Condor – n’avait pas réussi à obtenir de documents officiels de l’Itamaraty [NdT : Le ministère des Affaires Étrangères], malgré sa demande préalable d’informations sur Aussaresses.

Les seuls documents envoyés par le ministère furent des demandes de visa de l’Ambassade française pour ses enfants ainsi que d’autres petites choses sans intérêt.

Même la date d’arrivée du général ne se trouve pas parmi ses documents qui sont accessibles sur le site Documentos Revelados [Documents révélés].

Du côté français, cependant, les informations commencent à surgir. L’historien de Rio, Rodrigo Nabuco, a pu obtenir le libre accès à une documentation fondamentale pour comprendre le rôle des attachés militaires français dans la dictature brésilienne ainsi que dans le commerce des armes.

En se basant sur cette documentation, Nabuco est parvenu à déterminer, par exemple, la date d’arrivée exacte d’Aussaresses au Brésil : le 11 septembre 1973, le jour du coup d’état militaire au Chili. Coïncidence ? Nabuco répond :

‘Il est difficile de croire à la coïncidence. Grâce à l’accès aux documents d’archives [sur le coup d’état au Chili] rendu possible ces dernières années, il ne reste plus aucun doute sur le soutien apporté par le Brésil au coup d’état chilien, et il est impossible d’imaginer qu’un colonel parachutiste hautement qualifié et spécialisé comme il pouvait l’être, n’ait pas au moins donné son avis [à cette occasion]’..

Brésil et France : une vieille histoire

Nabuco a aussi pu constater que la participation française à la dictature militaire brésilienne avait commencé bien avant le coup d’état de 1964.

‘La coopération militaire française au Brésil ne date pas d’hier. Elle est significative depuis les années 1920 et se traduit par des missions militaires, des échanges d’officiers dans les écoles militaires, etc. Mais cette coopération va prendre un nouveau tournant dans les années 1960, 1970, un tournant encore jamais vu auparavant ni par la suite.’

La dictature brésilienne était vue par les Français comme une opportunité de retrouver une certaine influence de leurs missions militaires, perdues au profit des Américains.

Dans le livre ‘A Ditadura Escancarada’ ou ‘La Dictature qui ne se cache pas’, le journaliste Elio Gaspari rappelle que, quand ‘la hiérarchie militaire brésilienne a associé les forces armées à la torture, elle pouvait alors s’appuyer sur deux précédents classiques d’action anti-insurectionnelle’.

Le premier était au Viet-Nam, cependant, à cause de certains cas d’exécutions de civils, ‘il ne convenait pas’.

Mais ‘le deuxième exemple, l’action française en Algérie, était à disposition sur toutes les étagères des bibliothèques d’ouvrages militaires’.

L’homme envoyé par le gouvernement français comme attaché militaire et qui a été reçu à bras ouverts dans le Brésil de Médici, avait dirigé, en Algérie, un massacre qui avait fait plus de 7 500 victimes en deux jours – dont deux mille avaient été exécutées après avoir été interrogées dans un stade transformé pour l’occasion en camp de détention.

Et, comme le prouvent les faits, toute ressemblance avec le Stade National chilien qui a été le témoin des mêmes scènes en 1973 n’est pas qu’une étrange coïncidence.

Les relations entre les deux pays – au travers de Paul Aussaresses – ne faisaient que commencer.

Derrière la torture, la main et le regard des Français

Après avoir consolidé leurs relations au travers de formations militaires, le Brésil et la France en sont venus à travailler en totale coopération.

Selon des documents tirés des archives du quai d’Orsay, le ministère des Affaires Étrangères, des officiers proches du premier ministre de l’époque, Georges Pompidou, communiquaient avec les militaires brésiliens depuis 1968.

L’objectif principal était de surveiller les exilés, tant à Paris qu’en Algérie, puisque telle était la destination choisie par un grand nombre d’entre eux, y compris le Gouverneur du Pernambouc, Miguel Arraes, chassé du pouvoir et jeté en prison en 1964.

En novembre 1969, avec la naissance du Front Brésilien d’Information (FBI) à Paris, constitué par les exilés qui dénonçaient les crimes de la dictature brésilienne, l’échange d’informations devient indispensable.

Dans le livre ‘L’exil brésilien en France’, l’historienne française Maud Chirio, estime à 10 000 le nombre d’exilés brésiliens en France à cette époque et relève :

‘La DST a joué un rôle très important dans la surveillance des Brésiliens en exil’.

Des pions français sur l’échiquier brésilien

Ceux qui occupaient les postes d’attachés militaires au Brésil entre 1969 et 1975 – Yves Boulnois, Jean-Louis Guillot et Aussaresses lui-même – étaient des spécialistes renommés de la contre-insurrection et avaient déjà donné des formations à des militaires sud-américains en Argentine (Boulnois), en France (Guillot) et aux États-Unis (Aussaresses).

Au Brésil, ils ont participé à des réunions de l’État-Major, ont accompagné et formé aux aspects militaires de la lutte anri-guerrilla et ont, au minimum, donné leur avis aux autorités brésiliennes sur la méthode et les opérations de répression, comme l’a conclu Rodrigo Nabuco après avoir analysé plus de deux milles documents des archives française du ministère de la Défense et des Relations Extérieures.

‘La documentation accessible dans les archives françaises ne permet pas de formuler d’hypothèses quant au rôle de conseillers exercé par les attachés militaires pendant les années de plomb [NdT : les années les plus noires de la dictature brésilienne]. Nous ne pouvons que nous contenter pour l’instant, de souligner les ressemblances choquantes entre la contre-guerilla de São Paulo et celle d’Alger. D’un autre côté, des documents apportent la preuve de l’augmentation significative de la coopération militaire dans les années 1969-1975. De plus, à mesure que le modèle de la bataille d’Alger se répand dans le pays, l’État-major de l’Armée brésilienne fait appel aux conseiller français pour superviser les nouveaux cadres du dispositif de défense intérieure, le Détachement des Opérations et d’Informations (DOI).’

Opération Bandeirantes : la doctrine française en pratique

En juin 1970, alors que l’Opération Bandeirantes (Oban) est lancée à São Paulo, les tristement célèbres DOI-Codi (Ndlr : QG des opérations de répression et centres de torture) sont inaugurés dans tout le pays, et ‘la préparation de toutes les unités de l’armée en lutte contre la subversion est bien avancée et donne de bons résultats’. L’attaché français, Yves Boulnois, se rapproche encore plus des militaires du Centre des Opérations de Défense Interieure (Codi) de Rio de Janeiro suite à une menace supposée d’enlèvement venant de l’ALN, et dont la cible était l’ambassadeur de France. À ce moment-là, la guérilla urbaine avait déjà séquestré les ambassadeurs des États-Unis et de l’Allemagne pour les échanger contre des prisonniers ; en décembre viendrait le tour de l’ambassadeur de Suisse.

Siège du DOI-Codi, un des centres de torture de la dictature militaire à São Paulo. Photo : Clandestino Edgard

Comme en Algérie, la collecte d’informations et les actions de l’Oban, qui se répétaient dans les DOI-Codi, ‘se font clandestinement’ : incursions nocturnes, disparitions, opérations de surveillance, séances de tortures dans les centres clandestins. De plus, comme le souligne l’historien Rodrigo Nabuco, ‘l’Opération Bandeirantes est la première expérience (au Brésil) de la méthode de collecte d’informations et d’actions commando conçues selon la doctrine française’.

Il y a d’autres ressemblances frappantes. Dans son premier livre, Aussaresses confesse que deux des héros nationaux algérien – Mohamed Larbi Ben M’hidi et Ali Boumendjel – avait été torturés et exécutés, même si le commandement français avait camouflé ces morts en suicides.

Le premier par pendaison, de la même manière que celle utilisée par le DOI-Codi de São Paulo, en 1975, pour couvrir l’assassinat de Vladimir Herzog ; et le second, jeté par la fenêtre.

Selon la Commission Nationale de Vérité, il y eu, au Brésil, quelques 44 cas de ‘suicides’ pour camoufler des exécutions et des morts par suite de tortures pendant la dictature militaire.

Dans le documentaire ‘Escadrons de la mort : l’école française’, plusieurs militaires argentins et chiliens racontent que les Français leur ont enseigné les mêmes méthodes.

Parmi les interviewés se trouve Manuel Contreras, chef de l’abominable DINA, la police militaire de Pinochet. Précisant qu’il n’avait pas personnellement connu Aussaresses, Contreras confirme avoir ‘entrainé beaucoup de Chiliens au Brésil’. ‘J’en envoyais tous les deux mois à l’école de Manaus’, afirme-t-il.

Rodrigo Nabuco rappelle :

‘Cette école va se convertir en épicentre de l’enseignement de la lutte contre la subversion pour les forces spéciales de l’Amérique Latine (…). Aussaresses a dit publiquement qu’il a donné ses cours ici mais il est très probable que Boulnois et Guillot en aient fait de même. Boulnois a écrit plusieurs manuels sur la guerre révolutionnaire et avant d’arriver au Brésil, quand il était encore attaché militaire à Buenos Aires, il a été professeur à l’École de Guerre. Guillot, lui, enseignait à IHEDN (Institut des Hautes Études de la Défense Nationale), l’une des plus grandes écoles de guerre française.’

Pour ceux qui étaient déjà habitués à jouer un rôle dans la macabre coopération militaire internationale, la planification d’une ‘école de la terreur’ pour tout le sud de l’Amérique Latine était une suite naturelle.

Les notes officielles de Paul Aussaresses

Les attachés militaires français qui l’ont précédé avaient pu exercer librement leur influence dans les hautes sphères du gouvernement brésilien, pour obtenir des informations, mais Paul Aussaresses les a largement dépassés.

Selon le chercheur Rodrigo Nabuco de Araujo, auteur d’une thèse sur le sujet, il rédigea, à Brasilia, plus de 200 pages de renseignements pendant ses deux années de service. Il quitta le Brésil en novembre 1975.

Au niveau international, Aussaresses, qui fut élu président de l’Association des Attachés Militaires au Brésil, a confirmé qu’avec ses acolytes, ils avaient tenu un rôle central dans les échanges d’informations de l’opération Condor – l’opération menée par les dictatures du cône sud de l’Amérique et dont le but était de surveiller, de pourchasser et d’assassiner les exilés -, même si le terme n’a jamais été clairement mentionné.

Dans une note de 1974, il écrit :

‘Le SNI (Service National d’Informations) entretient une relation étroite et cordiale avec l’Argentine, l’Uruguay et le Chili. De même, il n’oublie pas ses échanges avec la France, où les exilés sont les plus nombreux. Ainsi qu’avec la Suisse où les banques conservent l’argent de la subversion.’

Un homme de relations

Dans le Brésil de la fin du gouvernement Médici – quand la majorité des guerrilheiros était déjà sous les verrous, morts ou en exil – Aussaresses note qu’il y a moins d’actions conventionnelles de l’armée, mais que ‘quelques-unes d’entre elles sont de véritables opérations conduites par la police ou les forces armées’.

Même s’il se considère comme un homme bien informé, il ajoute :

‘Le volume des opérations est difficile à déterminer parce qu’elles sont placées sous le sceau d’un secret sévèrement gardé’.

Dans une autre note, il fait l’éloge d’Orlando Geisel, ministre de l’Armée et coordinateur du système répressif dans le gouvernement Médici,

‘un homme issu de la tradition militaire française qui inspire l’École de Guerre brésilienne’.

Non sans une pointe d’ironie, il écrit :

‘Dans le bilan des excès et des disparitions, la IIe armée (le commandement du DOI-Codi) n’a pas la conscience tranquille.’

Dans le même compte-rendu, Aussaresses fait part d’une conversation avec Orlando Geisel et d’autres généraux, durant laquelle il évoque un sujet qui apparait de façon répétée dans les notes des attachés militaires français depuis 1965 : la perte d’influence des militaires français au profit des Américains.

‘Orlando Geisel s’est déclaré redevable à l’école française de par la formation politique qui prépare les stagiaires à exercer un rôle significatif dans leurs pays.’

Ensuite, Aussaresses prend note de la suggestion du général pour récupérer l’influence perdue :

‘Il pense souhaitable la coopération entre les forces armées françaises et brésiliennes. Et il dit que la meilleure collaboration possible passe par l’échange de stagiaires des écoles militaires [allant d’ailleurs jusqu’à demander qu’un officier français soit envoyé à l’école de l’État-Major brésilien en 1974].’

À propos de cette coopération, il parle, dans une autre note, des échanges avec la Police Militaire (PM) brésilienne dont ‘5 à 6 officiers par an vont suivre des cours en France’, en ajoutant le commentaire suivant :

‘Ces cours sont très recherchés par les Brésiliens, qui découvrent, parfois étonnés, que l’on peut obtenir des informations sans faire appel à la torture. Il se peut qu’un jour la police française aide la PM brésilienne à être un peu moins brutale.’

Une observation qui résonne d’une manière absurdement ironique si l’on se réfere aux propres mémoires d’Aussaresses, non seulement à cause des crimes confessés, commis à Alger, mais aussi aux cours qu’il a donné aux États-Unis et au Brésil.

Il disait avoir été professeur à l’EsNI (École Nationale d’Informations à Brasília), et au CIGS, l’école de guerre située dans la jungle de Manaus, en Amazonie.

À propos de cette dernière, il écrit dans une de ses notes, sans toutefois mentionner son rôle d’instructeur : ‘la direction de l’école suit le programme de cours de la guerre révolutionnaire’. Et il ajoute : ‘les colonels instructeurs de l’école ont suivi les cours de l’ESG de Paris’.

Guerre froide contre les Américains

La lecture de l’ensemble des documents des attachés français laisse une impression supplémentaire : la bataille diplomatique avec les États-Unis faisait encore plus rage dans le domaine commercial.

Des noms de militaires chargés des achats pour les forces armées, ou disposant de suffisamment d’influence pour décider, sont cités à plusieurs reprises et il n’est pas rare qu’Aussaresses mentionne que les militaires brésiliens ne font pas mine de se lasser du pouvoir ni du féroce combat contre les opposants internes, une condition importante du ‘marché’.

Dans ce contexte, les cours et les conseils des créateurs de la doctrine française ressemblent fort à une monnaie d’échange en vue de future transactions commerciales, comme le laisse entrevoir la note finale d’Aussaresses :

‘Grâce aux services rendus, militairement et commercialement parlant, la France est devenue le deuxième fournisseur d’armes terrestres au Brésil, derrière les États-Unis.’

Il observe tout de même, par rapport aux avantages compétitifs du rival, que :

‘Tous les commandants des grandes unités militaires ont suivi les cours de l’école (ndlr : américaine) du Canal de Panama, où résident, de manière permanente, les instructeurs brésiliens.’

Pour sa part, Aussaresses essaie de compenser le désavantage en indiquant des généraux influents sur les décisions commerciales et en les proposant à la légion d’honneur – tel est le cas, par exemple, du général Moacyr Barcellos Potiguara, commandant de la IVè Armée, qui en 1976 est devenu chef de l’État Major des Forces Armées.

Marchand d’armes

Parmi les qualités du général Barcellos, Aussaresses rappelle son rôle à la tête de la division du matériel de guerre, à une époque où il défendait le choix du missile français Roland, alors en compétition avec d’autres modèles anglais et américains.

‘Si la France en vient à participer à la restructuration des industries d’armes et de munitions brésiliennes, ce sera en grande partie grâce à son aide.’

Tout comme cela s’était passé avec ses précédentes relations, nouées à l’occasion de ses cours sur la bataille d’Alger aux États-Unis, Aussaresses allait profiter du réseau établi en Amérique du Sud pour devenir marchand d’armes.

Après avoir quitté le poste d’attaché militaire au Brésil, il est engagé comme représentant par l’entreprise française Thomson-Brandt en Amérique Latine, retrouvant d’anciens amis officiers au Brésil, au Chili et en Argentine, à des grades toujours plus élevés dans la hiérarchie militaire. Et comme toujours, intéressés par ce que le vieux général avait à offrir…