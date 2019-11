La fine fleur des conspirateurs boliviens ont été formés dans « l’Ecole des Amériques »

Les commandants de l’armée et de la police boliviennes ont aidé à préparer le coup d’État et ont assuré son succès. Ils avaient déjà été formés pour l’insurrection dans les programmes de formation notoires du gouvernement américain, School of the Americas et FBI.

Par Jeb Sprague

Les États-Unis ont joué un rôle clé dans le coup d’État militaire en Bolivie, d’une manière directe mais à peine reconnue dans les récits des événements qui ont contraint le président élu du pays, Evo Morales, à démissionner le 10 novembre.

Juste avant la démission de Morales, le commandant des forces armées boliviennes, Williams Kaliman, a « suggéré » que le président démissionne. Un jour plus tôt, des secteurs de la police du pays s’étaient rebellés.

Bien que Kaliman semble avoir feint la loyauté envers Morales au fil des ans, ce qu’il était en vérité s’est révélé dès le moment opportun . Il n’était pas seulement un acteur du coup d’Etat, il avait sa propre histoire à Washington, où il avait été brièvement l’attaché militaire de l’ambassade de Bolivie dans la capitale des États-Unis.

Kaliman se trouvait au sommet d’une structure de commandement militaire et de police qui avait été largement développée par les États-Unis par le biais de WHINSEC, l’école de formation militaire de Fort Benning, en Géorgie, connue auparavant sous le nom d’ École des Amériques . Kaliman lui-même a suivi un cours intitulé «Comando y Estado Mayor» à la SOA en 2003.

Au moins six des principaux conspirateurs sont d’anciens élèves de la tristement célèbre Ecole des Amériques, tandis que Kaliman et une autre personnalité ont déjà été attachés militaires et policiers de la Bolivie à Washington.

Au sein de la police bolivienne, les hauts responsables qui ont contribué au lancement du coup d’État ont suivi le programme d’échanges de police APALA. Travaillant à Washington DC, l’APALA a pour fonction de nouer des relations entre les autorités américaines et les responsables de la police d’États d’Amérique latine. Malgré son influence, ou peut-être à cause de cela, le programme n’apparait que rarement au grand jour.Ainsi il nous a été impossible en tant que chercheur de joindre son personnel par téléphone.

Il est courant que les gouvernements affectent un petit nombre de personnes aux ambassades de leur pays à l’étranger en tant qu’attachés de l’armée ou de la police . Le regretté Philip Agee, ancien officier de la CIA devenu le premier lanceur d’alerte de l’agence, a expliqué dans son livre récapitulatif de 1975 que le renseignement américain s’appuyait traditionnellement sur le recrutement d’officiers militaires et de policiers étrangers, y compris des attachés d’ambassades pour ptéparer le changement de régime et opérations anti-insurrectionnelles.

Comme je l’ai découvert parmi plus de 11 000 documents FOIA que j’ai obtenus en écrivant mon livre sur la campagne paramilitaire menée dans la perspective de l’éviction du gouvernement élu en février 2004 et de la répression post-coup d’Etat , les autorités américaines ont travaillé pendant des années pour se établir des liens avec la police haïtienne, l’armée et les anciens responsables de l’armée. Ces connexions, ainsi que les efforts de recrutement et de collecte d’informations ont finalement porté leurs fruits.

En Bolivie également, le rôle des responsables de l’armée et de la police formés par les États-Unis a été déterminant pour imposer un changement de régime. Des agences gouvernementales américaines telles que l’USAID financent ouvertement des groupes anti-Morales dans le pays depuis de nombreuses années . Mais la façon dont les services de renseignement américains ont utilisé les forces de sécurité du pays comme un cheval de Troie est moins bien analysée. Avec le départ forcé de Morales, cependant, il devint impossible de nier à quel point ce secteur était arreint.

Comme l’enquête le montrera, le complot du coup d’État n’aurait pu aboutir sans l’approbation enthousiaste des commandants de l’armée et de la police du pays. Et leur consentement a été fortement influencé par les États-Unis, où beaucoup ont été formés et éduqués pour l’insurrection.

Fuite audio expose les diplômés de l’École des Amériques préparant un coup d’État

Des informations sonores diffusées sur le site d’informations bolivien La Época, ainsi que par elperiodicocr.com et un éventail de médias nationaux, révèlent qu’une coordination secrète avait eu lieu entre les anciens dirigeants de la police, de l’armée et de l’opposition boliviennes lors du coup d’État.

Les enregistrements audio divulgués montrent que l’ancien maire de Cochabamba et ancien candidat à la présidence, Manfred Reyes Villa, a joué un rôle central dans l’intrigue. Reyes est un ancien élève de WHINSEC (anciennement connu sous le nom d’ École des Amériques), qui réside actuellement aux États-Unis.

Les quatre autres personnes qui se sont présentées ou se présentent nominativement dans le fichier audio divulgué sont le général Remberto Siles Vasquez (fichier audio 12 ); Le colonel Julio César Maldonado Leoni ( audio 8 et 9 ); Le colonel Oscar Pacello Aguirre ( audio 14 ) et le colonel Teobaldo Cardozo Guevara ( audio 10 ). Ces quatre anciens militaires ont assisté à la SOA.

Cardozo Guevara, en particulier, se vante de ses relations avec les officiers en activité.

L’identité de ces personnes est confirmée par une vérification croisée des données des listes d’anciens élèves de School of Americas Watch avec Facebook et des articles de presse locaux boliviens et des enregistrements audio qui ont été divulgués .

L’École des Amériques est un lieu bien connu d’éducation pour les putschistes latino-américains qui remonte au plus fort de la guerre froide. Des changements de régime brutaux et des opérations de représailles d’Haïti au Honduras ont été menés par des diplômés de la SOA, et certaines des juntas les plus ensanglantées de l’histoire de la région ont été dirigées par des anciens de l’école.

Pendant de nombreuses années, des manifestants anti-guerre ont organisé une vigile devant le siège de la SOA à la base militaire de Fort Benning, près de Columbus, en Géorgie.

Le père de ces manifestations, le père Roy Bourgeois, a décrit la SOA comme «une école de combat. » Il a continué:

«La plupart des cours tournent autour de ce qu’ils appellent la guerre de contre-insurrection. Qui sont les insurgés? Nous devons poser cette question. Ce sont les pauvres. Ce sont les peuples d’Amérique latine qui appellent à la réforme. Ce sont les paysans sans terre qui ont faim. Ce sont des travailleurs de la santé, des défenseurs des droits de l’homme, des organisateurs syndicaux, ils deviennent les insurgés, ils sont perçus comme «l’enemigo», l’ennemi. Et ce sont ceux qui deviennent la cible de ceux qui apprennent leurs leçons à l’École des Amériques. ”

Bourgeois a été déporté de Bolivie en 1977 lorsqu’il s’est élevé contre les violations des droits de l’homme perpétrées par le général Hugo Banzer, un dictateur de droite qui a accédé au pouvoir grâce à un coup d’État soutenu par les États-Unis qui a renversé un gouvernement de gauche. L’histoire se répète aujourd’hui alors que les héritiers idéologiques de Banzer chassent un autre dirigeant socialiste du pouvoir au moyen de tactiques de déstabilisation éprouvées.

Dans les enregistrements audio récemment divulgués, les putschistes discutent de plans visant à incendier des édifices gouvernementaux, à convaincre les syndicats favorables au monde des affaires du pays de mener des grèves, ainsi que d’autres tactiques, issues directement du cahier de jeu de la CIA.

La tentative de coup d’Etat serait également soutenue par divers groupes évangéliques, ainsi que par le président colombien Iván Duque, l’ex-président colombien Álvaro Uribe et, plus particulièrement, le président néo-fasciste du Brésil, Jair Bolsonaro.

Les conspirateurs ont également mentionné le ferme soutien des sénateurs américains d’extrême droite, Ted Cruz, Bob Menéndez, et Marco Rubio, qui aurait l’oreille du président Donald Trump en matière de politique étrangère américaine dans l’hémisphère occidental.

Attachées militaires et de police à Washington: un terreau propice au réseautage du renseignement américain

Alors que les tensions construites sur ces dernières semaines, il était le général commandant de la police bolivienne, Vladimir Yuri Calderon Mariscal, qui a brisé l’impasse en menant une grande partie de la force de police t o révolte le 9 Novembre, juste un jour avant la démission de Morales .

En 2018, Calderón Mariscal a été président des attachés de police d’Amérique latine aux États-Unis d’Amérique (APALA), basés à Washington, DC.

APALA a été décrit comme un programme de «sécurité multidimensionnelle» visant à établir des relations et des liens entre les autorités américaines et les responsables de la police de nombreux membres de l’Organisation des États américains.

Lors de la fondation de l’APALA en 2012, le secrétaire général de l’époque, José Miguel Insulza (au centre, sur la photo ci-dessous), a rencontré les dirigeants du groupe.

Aujourd’hui, l’APALA accueille des attachés de police de 10 pays: Brésil, Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, El Salvador, Panama, Pérou, Mexique et République dominicaine.

Selon sa page Facebook, le groupe «a été créé dans le but de créer, promouvoir et renforcer des liens de solidarité, d’amitié, de coopération et de soutien entre les membres du groupe et leurs familles par le biais d’activités sociales et culturelles permettant de générer développement intégral. »

Il prétend faciliter «l’intégration et l’échange des institutions de police qui le composent, en plus de promouvoir l’échange d’expériences réussies développées par les différentes forces de police d’Amérique latine».

Une organisation mystérieuse, APALA a fermé son site Web ApalaUSA.com et ne répond pas aux appels téléphoniques. Il fonctionne en quelque sorte comme une branche des agences fédérales américaines car sa plate-forme de médias sociaux et son site Web aujourd’hui disparu présentent de nombreuses réunions et photos de responsables de l’APALA et de participants aux côtés du FBI, de la DEA, de l’ICE et d’autres responsables américains.

Comme Philip Agee l’a expliqué dans son livre Inside the Company , la CIA a souvent recours à d’autres agences gouvernementales américaines, telles que le FBI et l’USAID, ainsi qu’à diverses organisations de premier plan pour mener ses activités clandestines sans laisser d’empreintes digitales.

Ci-dessous: Participants de l’APALA au siège du FBI à Washington DC

Alex Zunca , officier de police de Baltimore, est l’ un des membres clés de la section locale de l’ APALA . Il est également directeur des affaires internationales de la Hispanic National Law Enforcement Association, basée à Washington, DC.

L’adresse publique de l’APALA, répertoriée sur son site Web maintenant disparu, est la même que celle de l’ambassade du Mexique à Washington, DC. Le groupe aurait apparemment quitté l’ambassade du Mexique, du moins entre 2017 et 2018, alors que son site Web était actif pendant la gestion de l’ancien président mexicain, Enrique Peña Nieto.

Il est intéressant de noter qu’un collègue de Calderón Mariscal, ancien président de l’APALA, est un ministre adjoint de la police fédérale du Mexique, Nicolás González Perrin .

En bas, on peut le voir assis à côté d’un drapeau national mexicain et d’un chapeau du FBI.

Dans une interview accordée en 2017 à Washington Hispanic , un journal en langue espagnole basé à Washington , González Perrin a déclaré «qu’APALA tient des réunions permanentes avec les plus importantes agences fédérales des États-Unis», d’INTERPOL à la DEA, à ICE et au FBI, qui travaillent avec nous, sur la base de besoins mutuels.

Hector Ivan Mejia Velasquez, ancien commissaire général de la police nationale du Honduras, qui a mené des opérations brutales contre des manifestants dans son propre pays, est un autre participant important de l’APALA. Il publie régulièrement des chapes anti-gauchistes sur les médias sociaux .

Les appels au contact public de l’APALA , qui s’appelle apparemment Alvaro Andrade, sont restés sans réponse. Mes appels sur son numéro, répertorié comme étant situé à Rockville, dans le Maryland, sont allés directement à un message vocal indiquant que celui-ci était restreint. Le site Web de l’ancien site Web de l’ APALA est Mario Ruiz Madrigal, un ingénieur système installé au Mexique.

L’APALA, dont la page Facebook semble être exploitée par Andrade, a également collaboré avec d’autres responsables de la police bolivienne, tels que l’attaché de police bolivien Heroldina Henao .

Le général Williams Kaliman , l’actuel chef de l’armée bolivienne, a également contribué au coup d’État du 10 novembre . Il a été attaché militaire à l’ambassade de son pays à Washington, DC en 2013. Dix ans auparavant, il avait suivi une formation à la SOA. On sait peu de chose de son séjour aux États-Unis.

À des moments différents, Kaliman et Calderón Mariscal semblent avoir soit été loyaux envers le gouvernement constitutionnel, soit les avoir feintés, mais en ont fini par s’en séparer ou ont été convaincus au fil du temps de procéder à un putsch militaire.

Pour sa part, le président déchu, Morales, a affirmé qu’un membre de sa propre équipe de sécurité s’était vu offrir 50 000 dollars pour le trahir .

Le coup d’État du 10 novembre ne s’est pas concrétisé de nulle part. Les événements survenus en Bolivie sont intimement liés aux efforts américains pour influencer les forces militaires et de police à l’étranger par le biais de programmes comme SOA et APALA.

Alors que le président des États- Unis, Donald Trump, applaudit à « un moment significatif pour la démocratie dans l’hémisphère occidental», les Boliviens sont soudainement sous le contrôle d’un régime militaire de facto.

(Note de la rédaction: Cet article a été mis à jour après la publication pour décrire plus précisément le contact public de l’APALA.)