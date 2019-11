Cuba se souvient du cinquantième anniversaire de la mort d’un personnage clé de la révolution marxiste qui avait renversé le dictateur américain Fulgencio Batista et porté au pouvoir le régime dirigé par Fidel Castro.

Ernesto « Che » Guevara a été exécuté en Bolivie le 9 octobre 1967 et le rôle de la CIA dans sa mort reste controversé.

« Ses ravisseurs ne se souciaient guère de la dignité et de l’étiquette requises par son héritage révolutionnaire, et [il] a été assassiné. Mais l’histoire ne se souvient que de la lâcheté de ces meurtriers, tandis que l’exemple colossal du Che se perpétue jour après jour », a déclaré le vice-président cubain Le président Miguel Diaz-Canel – probablement le successeur des frères Castro en tant que président de l’île – dimanche lors d’un rassemblement commémoratif.

Les services secrets avaient été entraînés et impliqués dans le bataillon qui capturerait et tuerait Guevara, comme le montrent des documents déclassifiés de la CIA archivés par l’Université George Washington.

Selon un document de débriefing, l’ordre de tuer Guevara et d’autres combattants marxistes essayant d’amener la révolution cubaine en Bolivie est arrivé le matin du 9 octobre et a marqué une rupture avec les ordres précédents. Le premier soldat à qui on avait demandé d’exécuter Guevara était « incapable d’exécuter l’ordre », de sorte que celui-ci a été transmis à un autre soldat qui « a renforcé son courage avec plusieurs bières ».

Le compte rendu a également confirmé que Guevara, qui avait refusé de s’asseoir sur l’ordre du bourreau, avait prononcé ses derniers mots: « Sachez que vous tuez un homme » avant que le soldat ne lui ait tiré dessus avec son fusil de combat M2 « ,

Felix Rodriguez, membre de la CIA, faisait partie du bataillon qui a capturé Guevara et interrogé le combattant révolutionnaire avant sa mort. Comme il l’a raconté en entrevue des années plus tard, l’ordre d’exécuter le prisonnier venait du haut commandement de l’armée bolivienne, alors que ses ordres en tant qu’officier de la CIA étaient de le maintenir en vie.

Un mémorandum de la Maison Blanche signé par Walt Whitman Rostow, conseiller en sécurité nationale du président Lyndon B. Johnson, attribuait également l’ordre de tuer Guevara au chef de l’armée bolivienne, le général Alfredo Ovando Candía. « Je considère cela comme stupide », a écrit Rostow à propos de l’ordre d’exécution, ajoutant, « mais cela est compréhensible d’un point de vue bolivien. »

Deux avocats américains spécialisés dans les droits de l’homme et les droits civils ne croyaient toutefois pas que le rôle de la CIA puisse être aussi facilement revu. Dans leur livre Who Killed Che? How CIA Got Away With Assassiner, Michael Ratner et Michael Steven Smith ont examiné les documents inédits de la CIA, de la Maison Blanche, de l’Etat et des départements de la Défense et ont soutenu la CIA voulait que Guevara soit tué impérativement, en cas de capture.

« La ligne du gouvernement était la suivante: » Les Boliviens l’ont fait car nous ne pouvions rien faire à ce sujet « . Ce n’est pas vrai. Toute cette opération a été organisée à la Maison Blanche par Walt Whitman Rostow et la CIA « , a déclaré Smith à Democracy Now en 2012.

« Les Etats-Unis voulaient que le Che soit tué parce que c’était le moyen de mettre fin à la ferveur révolutionnaire en Amérique latine et dans le monde entier », a ajouté Ratner.

Mais pour des millions de personnes, comme l’a déclaré Diaz-Canel à Cuba dimanche, Guevara reste une icône de la révolution et du changement.

« Le Che n’est pas mort comme ses meurtriers l’ont voulu, sa silhouette continue de croître, à mesure que les nouvelles générations de Cubains, élevés sous son exemple et celui de son héritage, découvrent, reconnaissent et assument son paradigme de révolutionnaire », a-t-il déclaré.

Dans cette mémoire, l’image emblématique de Guevara, réalisée par le photographe Alberto Korda en 1960, a été transformée en un dessin facile à reproduire et très contrasté. « La manière dont ils l’ont tué, il ne devait y avoir aucun mémorial, aucun lieu de pèlerinage, rien. J’étais déterminé à ce que l’image reçoive la plus large diffusion possible », a déclaré Fitzpatrick à la BBC en 2007.

Le corps de Guevara avait été enterré dans une tombe non marquée avec les cadavres de deux autres prisonniers. Ses mains avaient été tranchées afin que ses empreintes digitales puissent être utilisées comme preuve de sa mort. Les restes ont été retrouvés en 1997 et ensuite transférés à Cuba.

Evo Morales, dirigeant socialiste de la Bolivie, était aux côtés de la fille du révolutionnaire, Aleida Guevara, qui assistait à la cérémonie de dimanche. Lundi, Morales a rejoint des membres de la famille de Che Guevara et des représentants du gouvernement cubain lors d’un pèlerinage à La Higuera, la ville où il a été tué.