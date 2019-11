Voici le vrai visage de la Bolivie, qu’attends la France pour dénoncer un coup d’Etat contre les pauvres

président de l’assemblée nationale : Sergio Choque

Présidente du sénat adriana Salatierra

voilà comment il a été tenté d’empêcher d’entrer la légitime présidente du Bolivie selon la constitution dans le sénat ..

Bolivie.- La mobilisation d’El Alto, qui rassemble des milliers de citoyens opposés au coup d’État perpétré contre Evo Morales, est arrivée mercredi à La Paz, capitale du pays. Avec des drapeaux, des banderoles et des slogans, les manifestants demandent que la volonté du peuple qui a élu Morales à la présidence soit respectée après son départ du pouvoir dimanche dernier. La journée de protestation des partisans de Morales et des opposants a débuté le 20 octobre, lorsqu’une fraude électorale a été dénoncée en faveur du dirigeant déchu. Juan Manuel Karg @jmkarg Suena el himno de Bolivia en el Cabildo de El Alto. La Whipala, pisoteada e incendiada por los golpistas, está ahí presente. Hay golpe pero también hay resistencia

Dans le même temps les indigènes et les zones rurales , les mineurs, le monde du travail a envahi les rues de La Paz pour dire sa dénonciation du coup d’Etat…

Le 17 novembre une manifestation contre ce coup d’Etat doit avoir lieu à Paris à l’appel de diverses organisations, il y a quelque chose de profondément choquant dans le fait de ne pas voir la signature du PCF sous l’appel à cette manifestation, que se passe-t-il qui bloque cette signature, on ose espérer que c’est une erreur .Après néanmoins l’erreur de ne pas signer le soutien au venezuela lors de la conférence des partis communistes tenue récemment en Turquie, cela fait beaucoup surtout pour des gens qui se sont empressés de signer pour une manifestation à l’appel des protégés du qatar sur des questions religieuses …

Il faut que cette signature apparaisse le plus tôt possible non seulement parce que jamais cause fut plus juste, mais parce que les doutes commencent à monter sur les liens financiers avec l’UE, qui finance quoi et interdit au PCF d’avoir une politique autonome du moins pour certains qui se sont emparés du secteur international et font du PGE et des financements un lieu opaque.

Donc levons vite cette nouvelle ambiguité.

danielle Bleitrach