Nouvelle du front du PCF :Pierre laurent a enfin retrouvé le crayon pour signer…

Les faits d’abord: Une manifestation était annoncée à Paris le 17 novembre sur l’esplanade du Trocadero, en soutien au peuple bolivien victime d’un coup d’Etat fasciste

Tout le monde s’est aperçu que le PCF n’avait pas signé l’appel à la manifestation.

Mais vers le milieu de la journée on annonçait une deuxième fournée…

Un mot d’ordre commença alors à courir: « est-ce que Pierre Laurent, le secteur international a retrouvé le crayon pour signer? »

En fin d’après midi après une journée entière de suspens, la bonne nouvelle fut proclamée : Piere Laurent avait enfin retrouvé le crayon et le PCF appelait à la manifestation…

D’une manière plus sérieuse, l’inquiétude était grande, vu que l’UE- la même qui avait déjà déclaré que le communisme c’était pareil voir pire que le nazisme- fidèle à ses obsessions ignorait tout simplement le coup d’Etat.puisque c’étaient les communistes ou,leur équivalent, un rammassis de pauvres et d’indiens aux mines patibulaires qui avaient été renversés par une blonde aussi présentable qu’une députée européenne, et puis il y avait la consigne parvenue de la CIA et de l’OTAN auxquels on ne refuse rien même s’il sont un peu gougnafiers ces derniers temps ..Oui on était franchement inquiet devenat le silence de notre secteur international, parce que nous savons tous que le dit secteur international qui sait ce qu’il doit pécunièrement à ces gens-là par l’entremise du PGE, avait déjà ignoré superbement la résolution de l’UE. Donc on pouvait craindre que le dit secteur international poursuive dans sa ligne de reconnaissance éperdue aux bonnes oeuvres de l’UE.

Pas de raisons de changer quand ça vous assure une dizaine de permanents, un train de vie confortable alors que ce pauvre Fabien Roussel n’en a que deux et encore liés à son statut de député… remarquez après des mois d’attente il a enfin un bureau au colonel Fabien, les locaux étant occupés et loués par les anciens copropriétaires… pourtant vous me direz que les plans en furent réalisés par un camarade brésilien… Ils n’ont même pas la reconnaissance des locaux face au fascisme qui déferle sur l’Amérique latine… oui bien sur mais c’était dans un temps que les moins de 20 ans…

Oui c’est vrai que dès que l’on veut changer les choses, Pierre laurent et les autres menacent de quitter le navire et de diviser le parti en accusant les nouveaux venus d’être responsables… Mais les choses évoluent, pas question de retourner en arrière, il n’y croient même plus , alors on joue l’inertie. On peut ainsi bloquer toute activité du secteur international mais surtout puisqu’on est également le président du Conseil national empêcher que celui-ci prennne la moindre décision débouchant sur une activité du parti, parler pour rien faire perdre son temps et repercuter ce néant jusque dans les fédérations. Donc il y avait quelque raison d’être inquiet en voyant qu’en outre il avait égaré le crayon.

D’ailleurs l’histoire est un peu différente… Et Oyez la bonne nouvelle…

Ca y est le PCF a signé dans la deuxième fournée…

Il semble que les premiers signataires se soient réunis à l’ambassade du Venezuela er que le secteur international du PCF n’ai même pas été convié vu qu’il a l’habitude de ne pas venir et de ne pas signer. Ce qui était on en conviendra une desastreuse habitude.

Les choses sont en train de changer camarades latinos… Oui c’est vrai que les responsables sont les mêmes, et rien ne dit qu’ils aient eu une « révélation anti-impérialiste quelconque.

Mais il ne faut pas confondre le grand timonier du secteur international qui effectivement s’incruste parce qu’il y trouve sans doute son intérêt et ceux qu’il avait sous ses ordres qui commencent à se sentir plus libres…

Oui chers camarades, vous avez vécu si longtemps avec un PCF dont la direction aujourd’hui à la tête du secteur international, assurait seulement un soutien des kurdes malheureusement égarés, participant à une coalition qui violait la souveraineté de la Syrie ? Et après s’étonnaient que l’impérialisme américain les laisse face aux Turcs qui effectivement n’en ratent pas une …Et encore récemment un soutien à des islamistes financés par le Qatar… après avoir soutenu les mêmes en Libye,il y a quelques années… Oui c’est vrai qu’ils ont tendance à tomber toujours du même côté de la tartine, du côté du beurre de l’UE…

Ce qu’il faut voir c’est que ces braves gens, ces bobos de chocs qui demeurent à la tête du secteur international, il est vrai après avoir refusé de vous soutenir vous le Venezuela à la conférences des partis communistes en Turquie et y avoir prononcé un invraisemblable discours que n’aurait pas renié BHL sur les droits de la dissidence contre la patrie, a tout de même sous la pression des communistes et du nouveau secrétariat dû signer… Une délégation honorable a été envoyée à Cuba et elle ne s’est pas illustrée en expliquant aux Cubains qu’il fallait qu’ils soient plus démocrates en arrêtant d’emprisonner des innocents à Guantanamo… Ils en auraient été bien capables et maintenant non ils ne l’ont pas fait, ça c’est un progrès vous en conviendrez.

Oyez brave gen: le secteur international du PCF vient de signer l’appel à une manifestation en faveur de la Bolivie attaquée par des néonazis aux ordres de l’impérialisme américain

, c’est la première fois depuis plus de 20 ans… Si les choses continuent avec l’aide de tous à évoluer bientôt vous verrez la différence entre le PCF et l’UE, c’est-à-dire la CIA.

Et si demain l’humanité publie le rassemblement le 17 novembre au trocadero, vous aurez plus de chance que nous à Marseille où la Marseillaise n’a rien publié du tout.

Mais l’important n’est-il pas que les choses évoluent dans le bon sens?

Comme me le disait Aragon: être optimiste ce n’est pas un métier… mais cela aide à supporter ce qui est parfois insupportable mes camarades.

Danielle Bleitrach