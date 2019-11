Maduro fournira des fusils à plus de 320 000 miliciens pour des travaux de patrouille

voilà qui va peut-être faire pousser des cris vertueux à certains, mais moi je suis pour. A Cuba, chacun après avoir fait son service militaire sait non seulement manier une arme mais où en cas d’invasion les prendre, où planquer les enfants et les vieux impotants parce que les autres prendront fusil et machette. Et surtout parce que j’en ai assez que comme au Chili en 1973 et peut-être en Bolivie aujourd’hui, en tous les cas en equateur on me parle de « guerre civile », non c’est la police et l’armée avec une bande de voyous racistes qui affrontent un peuple désarmé. C’est ça la réalité du fascisme qui nous menace tous, partout où le peuple refuse l’oppression du capital, ce n’est pas la violence du peuple désarmé, mais bien des hommes armés, ressemblant à des gladiateurs qui avancent avec une bande de nervis capables de bruler les maisons, violenter et tuer femmes et enfants et les aident à faire peur aux pauvres gens (note et traduction de Danielle Bleitrach)