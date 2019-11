Bolivie: les députés du MAS ont atteint le quorum, défié le coup d’État et nommé nouveau président de la chambre

La résistance au coup d’État en Bolivie a commencé à produire des effets . Au milieu des défilés massifs des habitants d’El Alto, qui ont tenu un conseil public et rejeté le président de facto par intérim, Jeanine Añez , les députés du MAS ont maintenant ignoré la session illégitime qui l’avait désignée à la tête de proclamer de nouvelles autorités.

Ils l’ont fait tôt le matin, la police n’ayant pas autorisé l’entrée des législateurs dans l’après-midi, ils ont tenté de se réunir pour rejeter la démission d’ Evo Morales, qui reste légalement président de la Bolivie malgré son exil au Mexique.

À partir de 22 heures, heure de la Bolivie, le MAS a réussi à réunir le quorum pour se réunir à la chambre basse et à y renouveler les pouvoirs de la chambre, après la démission de toute la ligne de succession de Morales. Pour cette responsabilité , ils ont nommé le député Sergio Choque, qui a annoncé la présentation d’un projet visant à mettre hors la loi les forces armées, qui collaborent activement avec la police pour la répression des manifestations contre le coup d’État.

Mardi, sans atteindre le quorum à l’Assemblée législative, les secteurs du coup d’Etat ont proclamé la sénatrice Jeanine Añez comme présidente par intérim après la démission forcée d’Evo. Le MAS ayant une majorité dans les deux chambres, ils ne pourraient donc pas se réunir sans un accord avec le parti qu’ils venaient de renverser et dont les dirigeants poursuivaient un bras de fer sans pareil.

Pendant ce temps, les manifestations contre le coup d’État se multiplient. Les secteurs sociaux et syndicaux se sont mobilisés au centre de La Paz et ignorent l’autorité d’Añez en tant que président illégitime du pays de l’Altiplano. Le sénateur brésilien, Jair Bolsonaro et les États-Unis, ont reconnu le sénateur, mais le président élu de l’Argentine, Alberto Fernández, et le gouvernement uruguayen de Tabaré Vázquez l’ont rejeté .