Ukraine: Solovyov(1) – à propos de l’affaire pénale SBU: logique  les héritiers de Bandera persécutent un Juif

ce qui est moins logique c’est que fabius, Bernard henry Levy et consort aient installé les héritiers de Bandera en Ukraine, mais cela n’a rien d’extraordinaire quand on voit que les mêmes soutiennent des néo-nazis formés par Klaus Barbie en Bolivie, ou les mêmes au Brésil. Tout cela prouve bien qu’il n’y a ni juif, ni chrétien, ni athée,ni musulman, il y a des fascistes qui partout sont les mêmes et agissent au nom d’une religion alors que leurs premières victimes sont les membres de cette religion quand seuls les intérêts de classe les guident (note et traduction de danielle Bleitrach)

Le présentateur de télévision Volodymyr Solovyov a réagi aux informations selon lesquelles le service de sécurité de l’Ukraine avait engagé des poursuites pénales contre lui.

Appelez, posez des questions. Je réponds à propos du SBU et de « mon cas ». Il n’y a rien d’étonnant à ce que les héritiers de Bandera et de Shukhevych persécutent un Juif, un combattant contre le nazisme », a écrit Soloviev dans Telegram .

En même temps, le présentateur de télévision a rappelé que ses émissions sont interdites en Ukraine.

«Le massacreur d’Odessa, qui a soumis la candidature, n’a pas compris que la liberté de parole est une valeur européenne. Dans l’histoire de l’Europe, il y a déjà eu un exemple de lutte avec les journalistes. Hitler détestait Levitan. Nous sommes les héritiers de Levitan et le gouvernement ukrainien est l’héritière de qui? », Se demandait Soloviev.

Un peu plus tôt, le service de sécurité de l’Ukraine avait ouvert deux procédures pénales contre le présentateur de télévision russe Volodymyr Solovyov.

(1) Vladimir Soloviev est né dans une famille juive très communiste, lui même fréquente les meilleures écoles dont il sort avec une mention très bien (diplome rouge), il est expert en relation internationale et économie et il enseigne la physique et l’astrophysique. A la chute de l’Union soviétique il part aux Etats-Unis où il enseigne l’économie et il devient consultant d’entreprises. Il rentre en Russie, il fonde une société de développement et de technologies de pointe en matière d’audiovisuel. Il vend son business en 1998 et achète des actions de gazprom, tout en commençant une carrière de journaliste à la radio où il anime de plus en plus d’émissions puis à partir de 2010 travaille pour les chaînes d’Etat. Il est également footballeur dans l’équipe du congrès juif. À partir de 2007, il soutient de plus en plus ouvertement le pouvoir alors qu’il a été jusqu’ici un des journalistes les plus attachés à la liberté de la presse. Dans une interview au journal Vzglyad, il s’en prend ouvertement à l’opposition libérales et à ses leaders.

En février 2014, de concert avec d’autres journalistes, et personnalités politiques et médiatiques russes, il signe une lettre de soutien au fonds Vse my – Berkut (« Nous sommes tous Berkout ») créé pour la défense des membres du Berkout opposés aux activistes d’Euromaïdan. Il soutient les séparatistes russes depuis le début de la Guerre du Donbass, qualifiant le conflit comme une « continuation de la deuxième guerre mondiale » opposant les « fascistes » (armée ukrainienne) aux « anti-fascistes » (forces séparatistes)

C’est incontestablement un personnage qui aurait pu si l’URSS avait choisi la voie chinoise être ce corps d’entreprise patriote et attaché à un pouvoir qui planifierait et laisserait en même temps s’exercer le gout d’entreprendre, pourtant c’est plutôt un pro-européen. (note de danielle Bleitrach)