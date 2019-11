Russie: deux articles sur Macron qui a décidé de proposer un avenir géopolitique à ses interlocuteurs

Il faut aller voir du côté des Russes qui suivent mi-attentifs, mi-goguenards les envolées géopolitiques de notre mini-timonier. Macron est entré dans le rôle de consultant sur le destin planétaire de ses interlocuteurs qui a priori pourtant ne lui demandent rien. Après avoir déclaré que l’OTAN était en situation de mort cérébrale (sous-entendu la tête nord-américaine est défaillante ce qui entraîne une impossible maîtrise de l’ensemble), le voici en train d’enfoncer le clou. Si sa brouille ostensible avec les Etats-Unis intéresse un peu Chinois et Russes, le côté fort en thème et sur le fond n’ayant pas grand chose à offrir laisse ses interlocuteurs dubitatifs. Le premier article tourne autour de l’idée que l’avenir européen proposé aux Russes est séduisant, mais les Russes ne sont pas convaincus qu’ils ont quelque chose à attendre de la capricieuse Europe et le deuxième article est encore pire puisque Macron n’offre à ceux à qui il propose de fuir l’enlacement chinois ou le coût d’être une superpuissance isolée qu’une crise généralisée, avec empilement de défis impossibles à résoudre. Le tout sans la moindre amorce de solution. On se souvient de la manière dont il a fait miroiter à Poutine un retour vers le G redevenu 8 sans pouvoir lui garantir autre chose qu’un machin lui aussi en état de mort cérébrale, ce qui avait prouvé on s’en souvient un recul de la part de Poutine mais ce trop bon élève ne se résigne pas à cesser de faire la leçon à ceux qui rient sous cape de le savoir noyé sous les problèmes internes et peu reconnu en Europe (note de Danielle Bleitrach).

PREMIER ARTICLE: MACRON N’A PAS RÉPONDU A LA QUESTION PRINCIPALE SUR LA RUSSIE?

Le président français, Emmanuel Macron, a évoqué les moyens de poursuivre le développement de la Russie. Il a appelé le premier sans signification, le second – humiliant et le troisième – organique.

La voix du président français Emmanuel Macron, qui paraissait il y a peu noyée sous les protestations des « gilets jaunes » et des ordres d’Angela Merkel, résonne de plus en plus fort dans l’espace de l’Union européenne. De plus, comme il sied à l’aspirant au leadership, Macron ne fait pas que s’intégrer à la tendance, il soulève également des questions très délicates.

Si ses déclarations sur les «gangs ukrainiens illégaux» ne provoquaient principalement d’indignation que chez ce que l’on appelle officiellement le ministère ukrainien des Affaires étrangères (tel ministre), alors, par exemple, les mots sur la «mort cérébrale» de l’OTAN ont soulevé une vague de protestations parmi un certain nombre de dirigeants européens. Ils n’étaient pas prêt à admettre que les relations transatlantiques survivent vraiment à la «mort cérébrale» et ils considéraient que dans ce cas il sera très difficile de les réanimer.

Le président français s’est également ouvert sur la question russe. Dans une interview avec Economist Magazine, Macron a décrit – et décrit généralement correctement – trois voies que la Russie pourrait emprunter. Superpuissance, eurasienne et européenne.

La première voie est le rêve d’un grand nombre d’espérances russes. Ils nous assurent que face à l’affaiblissement de l’Occident (politique, culturel, mental) et grâce aux politiques erronées des États-Unis et de l’Europe au Moyen-Orient, la Russie peut rétablir un pouvoir équivalent à celui des Soviétiques. Et jouer le même rôle dans la politique mondiale que l’Union soviétique.

Macron admet vraiment que les erreurs occidentales commises en Syrie ont laissé une marge de manœuvre considérable à Moscou, et il explique que la Russie dispose de ressources suffisantes pour une expansion mondiale. Et il a absolument raison. La Russie n’a-t-elle pas assez d’argent, de population, de stabilité politique interne, d’orientation idéologique de sa politique étrangère pour revendiquer le rôle de «spectateur» mondial. Mais est-ce que c’est nécessaire?

L’Amérique a montré par son exemple à quel point il est coûteux de jouer le rôle d’une superpuissance dont les intérêts doivent être défendus partout dans le monde. C’est la raison pour laquelle Trump (triomphant de la résistance des patriotes américains – c’est-à-dire des mondialistes) séquestre les engagements de la politique étrangère américaine, sauvant ainsi les États-Unis de dépenses excessives. Pourquoi maintenant répéter les erreurs américaines et assumer le rôle dévastateur, conflictuel et extrêmement ambigu d’une superpuissance? Au moins jusqu’à ce que la maison soit en ordre?

La deuxième voie est eurasienne. Plus précisément, eurasien dans la compréhension de Emmanuel Macron, qui le perçoit exclusivement dans le contexte des relations russo-chinois. Pour le président français, l’eurasianisme russe est un consentement volontaire au rôle de partenaire junior de l’Empire céleste. Et Macron a absolument raison de dire que Poutine, un enfant de l’Europe de Saint-Pétersbourg, n’accepterait pas ce rôle.

Ni Poutine, ni les représentants des élites russes, ni même la société civile russe ne seront d’accord. Mais il est logique qu’ils ne soient pas d’accord, car l’eurasianisme est autre chose. Il s’agit d’une coopération économique dans l’espace eurasien, du Bosphore à la mer Jaune, de l’océan Arctique au Sri Lanka. Sur la coopération, non pas sur le principe «Une langue, une culture, une valeur», mais sur le principe du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Le projet eurasien compte de nombreux gestionnaires, dont la Russie. C’est sur ce chemin que Moscou s’efforce maintenant de suivre. Très attrayant – mais pas tout à fait réaliste. Les pays de la région devraient commercer, interagir et participer à divers projets d’infrastructure régionaux – mais il n’est pas nécessaire de parler d’une sorte d’intégration politique, d’un projet unique eurasien à l’échelle mondiale. Et l’important n’est pas que chaque grande puissance eurasienne (Russie, Chine, Turquie, etc.) ait son propre projet, souvent – comme dans le cas de Moscou et d’Ankara – hostile au projet du partenaire.

Et le fait est que les pays de la région ont un grand nombre de contradictions internes qui rendent impossible toute intégration sérieuse entre eux. En fait, l’Eurasie est un concept géographique spéculatif qui n’a pas de contenu politique particulier. Et l’intégration eurasienne elle-même est une sorte d’évasion de la Russie, qui aurait été rejetée par l’Europe mère.

Mais ce lien est-il à jamais déchiré? Emmanuel Macron admet que le Vieux Monde a commis beaucoup d’erreurs vis-à-vis de la Russie, que l’Europe elle-même a créé le «projet anti-européen de Poutine». Toutefois, selon le président français, ces erreurs peuvent et doivent être corrigées afin de diriger Moscou vers la troisième voie – la voie de développement – à droite. La voie européenne, qui est organique pour la Russie dans le cadre de la civilisation européenne.

Mais l’Europe peut-elle suivre le chemin proposé par Macron? À première vue, il n’y a rien de compliqué – nous parlons de relations pragmatiques avec un pays voisin, qui fait partie de la civilisation européenne. Macron estime que l’Europe devrait reconsidérer ses relations avec la Russie – et reconsidérer sans tenir compte des points de vue des États-Unis, dont la position est dictée par le « surmoi américain ». Il assure qu’il est non seulement nécessaire de rétablir le dialogue avec Moscou dans la lutte contre le terrorisme et d’autres domaines importants, mais également d’essayer de se comprendre. Prendre en compte les peurs, les peurs, les phobies – et établir des contacts bilatéraux pragmatiques.

Cependant, le problème est que si la Russie, du moins de Pierre le Grand, se considérait comme une partie de l’Europe, à l’époque l’Europe elle-même adhérait à un point de vue différent. La plupart des élites européennes ont toujours considéré la Russie comme « un pays étranger, hostile et barbare ». En tant que partenaire de statut fort, mais pas égal. Sauvage avec qui vous pouvez trouver le modus vivendi, mais qui ne peut pas être invité à la table paneuropéenne. Et qui doit être fini quand il se retourne ou laisse tomber son arme. C’est cette attitude qui est devenue la raison objective pour laquelle l’Europe n’a pas pu intégrer la Russie après la chute de l’URSS, mais l’a rejetée et humiliée. Le vieux monde pourra-t-il reconsidérer son approche centenaire? Emmanuel Macron n’a pas répondu à cette question lors de son entretien.

