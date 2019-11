Qu’est-ce que Wiphala et que représente-t-il?

On a vu l’armée golpiste en Bolivie découper dans leur écusson le Wiphala, le drapeau indien que l’on retrouve aujourd’hui dans les manifestations chiliennes. Ce découpage et ce refus du drapeau indien dit la nature du putsch, c’est un signal raciste de haine de la nation pluriethnique qu’avait réussi à développer Evo morales avec la prospérité, le tout en arrachant aux multinationales américaines les ressources minières et à l’oligarchie locale en tentant d’imposer une réforme agraire, un droit à l’éducation des peuples indigènes. Oui mais il n’avait pas épuré l’armée et la police, l’erreur fut fatale. Evo part vers le mexique qui lui a offert l’asile, le gouverneur actuel est dans la ligne de mire des Etats-Unis, mais la patrie de juarez une fois de plus accepte d’être le sanctuaire face à l’impérialisme américain. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

La Wiphala est un drapeau. Peut-être le reconnaissent-ils comme un drapeau de forme carrée à sept couleurs réparties sur 49 carrés. Étymologiquement, le mot est formé de Wiphay (qui est la voix du triomphe) et du laphaqi (compris comme le flux dans le vent d’un objet flexible), les deux mots de la langue aymara. Ce drapeau quadrangulaire est normalement visible dans plusieurs régions d’Amérique du Sud. Mais que représente-t-il?

Ce drapeau est fortement lié aux communautés qui descendent des peuples andins . Dès le début, le Wiphala que nous connaissons aujourd’hui était un emblème du peuple Aymara-qhishwa.

Il existe plusieurs variantes du drapeau (la disposition des couleurs varie selon la ville andine représentée: Kuntinsuyu, Quallansuyu, Chinchasuyu, Antisuyu), mais la plus répandue est celle de la diagonale blanche , correspondant à Quallansuyu (ou Collasuyu).

L’histoire de la culture Aymara-Qhishwa est vraiment intéressante parce que des anthropologues et des historiens l’ont étudiée sous un angle que l’on pourrait qualifier d ’« occidental ». Cependant, les descendants des civilisations andines soulignent que leurs peuples ont réalisé beaucoup plus que ce que les livres ne comptent. Les ancêtres des descendants ont atteint un degré élevé de développement social, politique et économique, digne d’être reconnu. Aujourd’hui, beaucoup perpétuent les traditions, les coutumes et les célébrations culturelles du peuple Aymara-Qhishwa et des autres civilisations andines. Ils sont les descendants de civilisations exploitées, opprimées et marginalisées depuis plus de 400 ans … comme beaucoup d’autres (et le sont toujours) beaucoup d’autres sur le continent.

Utilisation et création du Wiphala

On pense qu’il a été créé il y a plus de 1000 ans (certaines sources laissent même à penser que sa création remonte à plus de 2000 ans).

On pense également que l’insigne a été utilisé pour des cérémonies agricoles. Même au Pérou, un objet très similaire à l’actuel Wiphala a été trouvé sur une tombe de plus de 800 ans. Des badges aux couleurs du Wiphala peints sur un rocher, des étoffes et des verres ont également été décorés dans plusieurs régions de la Bolivie. On estime que ces œuvres datent d’avant le XVe siècle.

Une chronique coloniale du XVIe siècle indique l’utilisation d’un drapeau par les peuples andins, mais n’en offre aucune description. Certaines sources évoquent la possibilité qu’il s’agisse d’un wiphala.

Quoi qu’il en soit, les origines du Wiphala restent incertaines, mais on ne peut s’empêcher de s’interroger sur ce drapeau (cela m’est arrivé lors de mon premier voyage dans le nord-ouest argentin ).

Le sens de la wiphala

Le Wiphala, en tant que symbole andin, est quadrangulaire car il représente l’égalité et l’harmonie. Les couleurs du drapeau (même origine de la décomposition du rayon de lumière) représentent des choses différentes.

Rouge : représente la Terre nourricière et l’expansion de l’homme andin sur le continent.

: représente la Terre nourricière et l’expansion de l’homme andin sur le continent. Orange : représente la société et la culture. Il symbolise l’éducation, la santé, la médecine et la formation.

: représente la société et la culture. Il symbolise l’éducation, la santé, la médecine et la formation. Jaune : représente l’énergie et la force, la pratique collectiviste d’humanité et de solidarité.

: représente l’énergie et la force, la pratique collectiviste d’humanité et de solidarité. Blanc: représente l’évolution de la science et de la technologie, de l’art et du travail intellectuel. C’est la représentation du temps pour réaliser des progrès intellectuels et harmoniques.

représente l’évolution de la science et de la technologie, de l’art et du travail intellectuel. C’est la représentation du temps pour réaliser des progrès intellectuels et harmoniques. Vert : représente l’économie et la production andines. Il symbolise la richesse naturelle.

: représente l’économie et la production andines. Il symbolise la richesse naturelle. Bleu: représente l’espace cosmique et l’infini. C’est l’expression des systèmes astraux et de leurs effets naturels sur la Terre.

représente l’espace cosmique et l’infini. C’est l’expression des systèmes astraux et de leurs effets naturels sur la Terre. Violeta: représente la politique et l’idéologie andine. Il symbolise également la philosophie et le pouvoir harmonique des Andes.

Les côtés du drapeau et les places intérieures conservent une proportion identique, symbolisant l’égalité et l’unité dans la diversité des peuples andins.

Selon les différentes sources que j’ai consultées pour écrire ceci, il existe de nombreuses façons de comprendre le drapeau. Il est considéré comme ayant été utilisé non seulement comme badge, mais aussi comme calendrier cosmique.

Le Wiphala est plus que le drapeau de la nation andine et des Aymara. C’est la représentation de la philosophie andine, symbolisant la doctrine du Pachakama (ordre universel) et de la Pachamama (Terre mère) qui forment l’espace, le temps, l’énergie et la planète.

De plus, les carrés internes du Wiphala représenteraient les 5 principes de comportement de la communauté andine:

Ne pas être paresseux Ne ment pas Ne pas voler Pas tuer Pas de vices

Wiphala aujourd’hui

Ce drapeau est visible dans plusieurs régions du nord de l’Argentine et du Chili, dans l’ouest du Paraguay, dans l’ensemble de la Bolivie, au Pérou et dans certaines régions du sud de l’Équateur.

Le drapeau est érigé, selon les coutumes andines, lors de célébrations telles que baptêmes, naissances, événements sociaux, célébrations culturelles, transmission du commandement des autorités dans les villages, fêtes de cérémonie, constructions et manifestations.

En Argentine, ce drapeau est souvent désigné comme le « drapeau des peuples autochtones » et certaines communautés (loin d’être liées à la culture Aymara-Qhishwa) l’ont adopté comme emblème.

En 2008, l’État bolivien a reconnu le wiphala comme symbole de sa nation.

Dans de nombreux endroits, Wiphala est utilisé comme symbole de résistance et de revendication dans la lutte pour les droits des peuples amérindiens.

Le Wiphala était un personnage récurrent lors de notre voyage de randonnée dans le nord-ouest de l’Argentine et du Chili. Je partage donc ici la liste de lecture avec des vidéos des différentes étapes de ce beau voyage. 🙂





