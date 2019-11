Mobilisations au Venezuela en solidarité avec Evo et contre le fascisme

Si l’Amérique latine manifeste sa solidarité, l’appel s’adresse au monde entier, la déclaration de Fabien Roussel est à la hauteur et on ne peut s’empêcher de penser que le secrétaire du Parti communiste français s’est empressé de la faire avant que le secteur international ponde un machin immonde dont il a le secret par exemple « sur la complexité de la situation » alors que rien n’est plus clair. Mais face à cette lutte interne épuisante menée par les liquidateurs qui savent qu’ils ne pourront pas revenir au pouvoir mais tentent d’empêcher la nouvelle direction d’agir jusqu’où les communistes vont-ils tolérer ces gens là? Jusqu »à quand les communistes français toléreront-ils d’avoir à la tête de leur secteur international des gens qui refusent la moindre solidarité avec le Venezuela sous prétexte comme le dirait leur penseur, que l’on n’ose qualifier de nouveau, Lucien Sève qu’il n’y a là pas le communisme idéal, celui que l’on n’a jamais vu nulle part mais qui est déjà là, sans lutte contre le capitalisme bien sur… En quoi ces gens-là sont-ils des communistes alors que nous avons plus que jamais besoin d’internationalisme pour lutter contre ce capitalisme qui partout vire au fascisme. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Diosdado Cabello a déclaré dimanche à Caracas que le principal antidote contre le fascisme est la mobilisation populaire et a annoncé une campagne de solidarité avec Evo et contre l’impérialisme.