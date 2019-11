Le nouveau directeur de la CIA, présente Jésus comme la solution à la sécurité des États- Unis.

Le nouveau directeur de la CIA (Central Intelligence Agency) Mike Pompeo est chrétien évangélique, vétéran de l’armée et de pro-vie -(contre l’avortement) cet avocat a été promu comme le chef de la CIA par le président des Etats Unis, Donald Trump

Selon une presse americaine,Cette nomination, a l’unanimité de tous puisqu’il est une figure respectée dans son assemblée et dans la communauté de la sécurité nationale grâce à sa détermination au travail bien fait pour la sécurité de la nation contre le terrorisme.

En effet, sa lutte contre le terrorisme, est spirituelle et non charnelle, car selon une presse américaine, Pompeo a conseillé les croyants à prier et à se tenir debout pour se battre et faire en sorte que la nation sache que Jésus-Christ est le Sauveur et est véritablement la seule solution à ce monde. Voici son combat réel. Pour lui les terrorismes pensent que l’islam est la lumière et le seul moyen de parvenir au salut éternel. Or le véritable salut se trouve seulement en Jésus Christ . Cette façon de voir les choses, va le conduire à la tête de la CIA. D’ailleurs c’est l’occasion pour lui de présenter le Christ comme la vraie protection contre les attaques terroristes.

Aujourd’hui, cet homme est honoré comme la parole de Dieu le dit : « Celui qui honore le Seigneur sera honoré ». Voilà ce que le président des Etats- Unis pense de lui, il a déclaré dans un communiqué qu’il était fier de nommer Mike Pompeo comme directeur de la CIA. »Il a servi notre pays avec honneur et a passé sa vie à lutter pour la sécurité de nos citoyens. » Le président élu a poursuivi: «Il est un leader brillant et impitoyable pour notre communauté du renseignement pour assurer la sécurité des Américains et nos alliés. »

Par ailleurs cet homme est beaucoup attaché à la parole de Dieu, il est absolument contre l’avortement car c’est un péché, alors il a voté en faveur de la planification familiale. Cet homme est donc le choix de Trump. Pour le directeur de la CIA, il est honoré de servir et de travailler aux côtés de Trump « pour garder l’Amérique en sécurité. » « Je suis également impatient de travailler avec des guerriers du renseignement américain, qui font tant pour protéger les Américains chaque jour» Poursuit-il. Il compte sur l’aide du Seigneur pour réussir cette mission.