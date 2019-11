La prophétie de Túpac Katari Par Abel Prieto Jiménez

11 novembre 2019

Le dirigeant aymara, Túpac Katari, forma une armée d’environ quarante mille hommes pour affronter les forces colonialistes espagnoles et vint encercler la ville de La Paz en 1781. En novembre de la même année, trahi par certains de ses partisans, il fut capturé. par les espagnols

Un juge l’a condamné à être « démembré » avec la même méthode barbare que celle utilisée pour exécuter Tupac Amaru II, c’est-à-dire que quatre chevaux le tiraient par les membres jusqu’à ce qu’il soit démembré.

La phrase, d’anthologie qui fut pronconcée alors pat les colonisateurs, dit: « Ni le roi ni l’Etat ne doivent être laissés en germe ou race de tel ou de tel Tupac Amaru ou Tupac Katari pour le grand bruit que ce maudit nom a fait chez les indigènes … Parce que, sinon , il y aurait un ferment perpétuel. »

Aujourd’hui, le coup d’État contre le président Evo Morales a finalement été consommé. Jour très douloureux et amer pour notre Amérique. Le plan visant à ignorer la victoire prévisible d’Evo et à déstabiliser le pays a commencé à se préparer bien avant les élections et a bénéficié du parrainage précoce de l’Empire.

Pompeo a déjà félicité l’OEA pour sa complicité avec les putschistes. Le fascisme célèbre déjà sa victoire en Bolivie tout en continuant de persécuter des responsables gouvernementaux, des membres du Tribunal suprême électoral, des partisans du MAS, des dirigeants de mouvements indigènes et populaires, de simples hommes et des femmes « suspects » sur le plan social ou ethnique.

Paradoxalement, l’un des auteurs de coup d’Etat les plus remarqués se présente comme une sorte de Messie et utilise la Bible et les figures du Christ et de la Vierge pour appeler haine, racisme, violence. Ce n’est pas nouveau: la campagne électorale du Bolsonaro fasciste-messianique a reçu le soutien décisif d’églises évangéliques réactionnaires.

Autre paradoxe: l’oligarchie a utilisé le lumpen prolétariat des «guarimberos» de secteurs bénéficiant des politiques sociales d’Evo. Nous sommes à nouveau confrontés au triste spectacle de la «pauvre droite» (en l’occurrence de l’ultra droite) trompée par les discours médiatiques et populistes. Les personnes qui devraient être reconnaissantes envers Evo deviennent des pions des Hitler voraces de pacotille.

Le commandant Chávez aimait répéter la prophétie qui (avec différentes variantes) est attribuée à Túpac Katari lorsqu’il a été condamné à mort il y a plus de deux cents ans: «Ils peuvent me tuer, mais je reviendrai et je serai des millions. malgré ceux qui, comme nous l’avons vu, aspiraient à ce que Katari ne laisse aucune trace sur la surface de la terre.

Evo, Aymara comme Katari, avec sa noblesse et son sens éthique à toute épreuve, avec son dévouement généreux envers le peuple, avec les résultats extraordinaires de son travail, quitte ( en disant dit à tous ceux qui le chassent) qu’il sera « un perpétuel ferment » en Bolivie, dans

Notre Amérique, dans le peuple digne de ce monde. Et il reviendra sûrement, « fait de millions. »

