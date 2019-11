Ils tuent Raquel Padilla, militante militante des peuples autochtones

L’historienne et anthropologue Raquel Padilla Ramos a été assassinée jeudi après-midi dans la municipalité d’Ures, dans le Sonora. Selon des informations rapportées, l’incident s’est produit aux environs de 16h10 le jeudi 7 novembre dans une maison de la commune d’El Sauz, située à Ures, à 78 km de la capitale Sonora.

Dans une déclaration, le bureau du procureur général (FGJE) a ​​annoncé qu’il enquêtait déjà sur le possible féminicide de la femme de 53 ans pour des blessures causées par un couteau lors d’une attaque dans la communauté d’El Sauz, appartenant à Ures.

Padilla était professeur de recherche à l’INAH de Sonora et docteur en ethnologie de la faculté des sciences humaines de l’université de Hambourg. Il s’est également activement consacré à la défense des droits des peuples autochtones, en particulier des Yaquis.

Une partie de son travail publié s’est développée autour de cette ville très présente à Sonora, telle que « Yucatan, fin du rêve Yaqui. Le trafic des Yaquis et de l’autre triumvirat (1995), et » Progrès et liberté. Les Yaquis à la veille du rapatriement (2006), édité par le Sonoran Institute of Culture.

Dans les réseaux sociaux, la communauté académique de différentes institutions s’est prononcée condamnant le féminicide et réclamant justice et clarification du fait. Il s’agit du deuxième cas d’assassinat de défenseurs des droits autochtones en moins d’un mois.

