Il est difficile de réellement comprendre ce qui se passe en Bolivie et pourtant nous avons des leçons à en tirer.

Il n’y a bien sûr aucune difficulté à voir qu’il s’agit d’un coup d’Etat d’une brutalité inouïe. Il est géré sans doute par les Etats-Unis puisqu’on sait le rôle de son ambassade et de certains sénateurs très impliqués dans la lutte anti-cubaine. Les « golpistes » s’appuient sur une oligarchie à qui les nationalisations ont enlevé une part des richesses, ce sont des brutes racistes et hystériquement religieuses, flanquées d’un lumpen prolétariat, une meute sans foi ni loi.

La police et l’armée les ont rejoints, mais à partir de là, nous sommes devant un vide institutionnel et un chaos dangereux pour la population.

Quand cela est dit et cela doit être dit, il reste encore pas mal de choses à comprendre en matière de stratégie face à la violence…

Quand il y avait eu le coup d’Etat contre Chavez en 2002 organisé là encore par l’ambassade des Etats-Unis flanquée de celle d’Espagne, plus là encore l’oligarchie et les cadres pétroliers, Fidel était à la manœuvre. Il avait conseillé à Chavez de ne pas risquer sa vie, de ne pas résister tandis que lui appelait une réaction mondiale, ce qui fut fait avec l’efficacité qu’on lui connaît. Le peuple vénézuélien, qui pour une part ressemble à celui de Bolivie, mais pour une part seulement, opérait la même entrée en lice. Que les auteurs du coup d’Etat n’aient pas tué Chavez était un miracle mais aussi une erreur de leur point de vue. Fidel les avait pris de vitesse, il a raconté tout cela dans la partie des mémoires de Ignace Ramonet qu’il a réécrites et qui concernent justement ce coup d’Etat. Il y tenait en matière d’enseignement. Celui-ci a servi à Morales et aux siens.

Mais il y a aussi des différences, Chavez était comme le peuple vénézuélien doublement métissé, d’indien, d’espagnol et de caribéen africain.

Ici ce monde est celui de l’indien et pas n’importe lequel, un monde chamanique plus ancien que l’Inca.

Sans vouloir donner dans une anthropologie dont j’ignore l’essentiel puisque je ne maîtrise pas le langage et les symboles et le plus important la relation à divers moments du rapport à la nature, je reste totalement dubitative devant ce qui se passe. Cette manière étonnante de quitter le pouvoir, ces démissions en cascade comme si les responsabilités dans un tel contexte étaient frappées de malédiction. La nuit passée par Evo Morales à même le sol, avec une simple couverture, tout cela renvoie à des comportements dont nous n’avons pas la clé. Il n’y a pas de panique simplement un retrait, la volonté de laisser la violence maître du terrain en faisant des recommandations morales à qui ne semble pourtant pas en état de les entendre. Avec bien sûr la leçon de Fidel, ne les laisse pas accomplir le crime perpétré sur le Che et celui sur Allende.

Mais là c’est non seulement le président que l’on doit sauver de l’assassinat mais tout le collectif.

Et il n’y a pas que lui, son vice président, le gouvernement, ils paraissent s’être donné rendez-vous dans le calme, et il est tout aussi étonnant de voir les responsables de la chambre, ceux du sénat à leur tour refuser la violence et déposer leur charge.

Cet effacement de tous ceux qui ont la moindre parcelle de pouvoir contraste avec le choix des paysans et des habitants de l’Alto de commencer une lente procession vers la Capitale, d’occuper les rues en refusant de reconnaitre la légitimité de la violence. Comme si nous assistions à une parodie du retour au choix du peuple, alors même que des brutes, des miliciens prétendent faire régner la terreur, mettre à genoux ceux qui l’ont été depuis des siècles.

Il y a là plus qu’une stratégie, une dramaturgie, un langage qu’il nous est difficile de comprendre, mais je sais à quel point il a été difficile à Morales de faire accepter aux peuples indigènes une coopération avec les blancs, d’ailleurs plus ou moins métissés, pas plus qu’ils n’avaient accepté l’inca.

Le mépris séculaire subi et renvoyé en silence, je peux comprendre la force qu’il y a là-dedans, mais pourquoi ce ballet entre ceux qui partent, se dépouillent de tout ce qui touche au pouvoir, tandis que les plus modestes, mineurs, paysans viennent au contraire occuper le terrain déserté et disent que tout cela est à eux. Bien sûr il y a quelque chose de l’ordre de la lutte des classes, mais d’une manière si inhabituelle que tout cela paraît de l’ordre d’une répétition de quelque chose pensé de longue date… Le départ des chefs vers un sanctuaire paraît être dans l’ordre des choses et n’engendrer aucun retrait au contraire, c’est la masse qui s’ébranle et qui proclame la guerre civile par le refus de la suspension de la légalité.

Il y a eu l’apprentissage des droits pour un peuple qui en avait été dépouillé, l’essentiel, mais il y a aussi cette volonté de lui laisser la parole pour être le véritable rempart à la violence.

Nous avons une stratégie déjà éprouvée, celle de Cuba mais avec une dimension beaucoup plus indienne, plus andine. Ce qu’on a entrevu récemment en Équateur.

Le fait est celui que j’ai appris des Cubains et qu’ils ont tiré de l’assassinat du Che comme de celle d’Allende et que je résume en fin de mes mémoires :

ma conviction est que jamais il n’y aura de changement révolutionnaire sans violence et ce non pas parce que les Révolutionnaires auront une stratégie violente et multiplieront les actes de destruction comme des petits bourgeois, mais parce que jamais le capital et la bourgeoisie ne lâcheront le pouvoir sans avoir détruit un maximum de tout ce qui est vivant autour d’eux. Tout l’art du politique consiste désormais à se prémunir de cette violence en sachant qu’elle est inévitable.

Ce qui est sûr c’est que cette stratégie a déjà pour effet de mettre à mal l’idée d’une transition démocratique opérée par un peuple excédé par la fraude électorale qu’auraient bien voulu obtenir les Etats-Unis et leurs vassaux de l’OEA.

Cela laisse le temps à l’Amérique latine, comme vient de le faire le président mexicain de manifester sa solidarité non seulement en accueillant Morales et les siens, mais en s’adressant à l’OEA pour qu’ils reconnaissent qu’il y a coup d’Etat, situation totalement illégale malgré l’autoproclamation d’une femme membre du sénat d’être présidente par intérim et l’Etat de siège de l’armée.

Cela laisse le temps à la solidarité internationale de se manifester, l’important est d’empêcher que l’état de siège favorise le massacre contre lequel les Boliviens tentent de s’organiser. Mais nos députés doivent intervenir pour exiger de Macron qu’il dénonce le coup d’Etat et les risques que cet état de violence fait peser sur le peuple bolivien.