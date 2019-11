Elvis Martínez | EP. Une série de 16 audios dans lesquels les dirigeants de l’opposition appellent à un coup d’État contre le président nouvellement réélu, Evo Morales, ont été divulgués via diverses plateformes sociales.

Les médias locaux soulignent que le plan déstabilisateur aurait été coordonné par l’ambassade américaine en Bolivie avant les élections et citent les sénateurs américains Ted Cruz et Marco Rubio, qui auraient des contacts directs avec l’opposition bolivienne dans le cadre de la stratégie. renverser Morales.

Le plan met l’accent sur le fait que si Evo Morales remportait les élections le 20 octobre, un gouvernement de transition civilo-militaire serait mis en place. Le nouveau gouvernement allèguerait de fraude dans le processus électoral et ne reconnaîtrait pas la victoire électorale de Morales.

Dans des audios divulgués par des plateformes sociales, les dirigeants de l’opposition ont appelé à brûler les structures du parti gouvernemental, à organiser une grève générale dans tout le pays et à attaquer l’ambassade de Cuba dans ce pays.

La publication des audios survient au beau milieu de la crise politique qui a suivi le triomphe électoral d’Evo Morales, accusé de fraude par l’opposition.

Il y a quelques semaines, dans un discours, le président Evo Morales avait évoqué de prétendus projets de coup d’État et indiqué que son gouvernement disposait des enregistrements. Ni l’opposition ni l’ambassade des États-Unis n’ont fait référence à la fuite des audios.

RÉSUMÉ DE L’AUDIOS:

AUDIO 1: Illustre l’engagement des sénateurs américains Marco Rubio, Bob Menéndez et Ted Cruz dans le plan du coup d’État en Bolivie.

Audio 2: Un membre de l’opposition bolivienne et un ancien militaire présumé aurait réclamé un soulèvement armé.

Audio 3: Un membre de l’opposition bolivienne (qui n’a pas encore été identifié) propose de désigner les membres des partisans du parti politique présidentiel, de susciter la peur dans la population et de les inciter par la suite à soutenir le coup d’État.

Audio 4: Un membre de l’opposition bolivienne (qui reste à identifier) ​​évoque la stratégie à suivre par l’opposition bolivienne, s’érigeant en prémisse qui invalide les élections du 20 octobre, génère un soulèvement militaro-civil et déclenche une grève nationale. En outre, il a indiqué que des membres actifs des forces armées nationales et de la police soutiendraient ces actions.

Audio 5: Une conversation entre des membres de l’opposition bolivienne montrant la participation de Manfred Reyes Villa, un autre membre de l’opposition basée aux États-Unis, qui a des projets de coup d’Etat. Le soutien que l’opposition obtient de la part de l’Église évangélique et du gouvernement brésilien est mentionné. La référence à un présumé homme de confiance du président brésilien Jair Bolsonaro, qui conseille également un candidat à la présidence bolivienne qui n’a pas encore été identifié, est frappante.

Audio 6: montre la participation de Manfred Reyes Villa, membre de l’opposition aux plans de coup d’État. La voix du militant politique bolivien Mauricio Muñoz y Reyes est audible sur l’enregistrement.

Audio 7: Un ancien colonel bolivien confirme les plans du coup d’État contre le président Evo Morales et s’inquiète de la participation de responsables de comités civiques à l’armée liée à l’opposition.

Audio 8: L’ancien colonel bolivien Julio César Maldonado Leoni, président du Comité militaire national, donne l’ordre de mettre en œuvre toutes sortes d’actions contre l’ambassade de Cuba et ses diplomates, suscitant la peur et la haine à l’encontre des Cubains qui veulent quitter le pays.

Audio 9: Cet audio est lié à une réunion entre l’ancienne armée bolivienne tenue dans la ville de Cochabamba. L’ancien colonel Julio César Maldonado Leoni, président du Comité militaire national, évoque la création d’un pouvoir politico-militaire.

Audio 10: L’ancien colonel bolivien Teobaldo Cardoso a déclaré que tout était prêt et qu’il s’agissait d’un vaste groupe de militaires anciens et actifs prêts à faire la guerre.

Audio 11: illustre l’engagement de Manfred Reyes Villa, homme politique et membre de l’opposition, dans son intention de renverser le président. La voix de Manfred Reyes est entendue lors d’une conversation avec la militante politique et membre de l’opposition Miriam Pereira et les journalistes Carlos et Chanet Blacut.

Audio 12: La voix de l’ancien général de l’armée, Remberto Siles, qui se réfère à l’existence d’un grand plan contre le gouvernement bolivien, est entendue.

Audio 13: Stratégie et actions du Comité civique de La Paz, dans le cadre de la grève nationale du 21 août. Vous pouvez entendre la voix de son président, le politicien Jaime Antonio Alarcón Daza.

Audio 14: Vous pouvez entendre la voix de l’ancien colonel Oscar Pacello Aguirre, représentant du coordonnateur militaire national. Il mentionne un plan secret contre le gouvernement du président Evo Morales et les actions prévues pour le 10 octobre.

Audio 15: Rencontre privée entre l’opposant Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias et d’autres membres des comités municipaux, dans le cadre de laquelle l’accord consistait à obtenir du matériel de vote rapide pour les prochaines élections présidentielles, afin de les utiliser pour manipuler l’opinion publique sur les résultats des élections et déclarer la fraude. Il existe une référence de la Jubilee Foundation, de l’Union européenne, de l’ambassade des États-Unis et de l’église évangélique.

Audio 16: La militante politique Miriam Pereira relie le membre de l’opposition et résident américain Carlos Sánchez Berzain au projet de renversement du président Morales. Elle commente que Sanchez veut inciter à une guerre civile en Bolivie et qu’ils ont un financement d’un demi-million de dollars.