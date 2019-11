Luis Fernando Camacho, l’intégriste religieux qui a dirigé le coup d’État en Bolivie

Catholiques mais également très proches des églises évangéliques, les extrémistes ont promis de « ramener Dieu au palaccio Quemados » et ont rencontré le chancelier de Bolsonaro avant les élections. Il est également impliqué dans le scandale de l’évasion fiscale des Panama Papers.

Après avoir appelé à ignorer le résultat des élections du 20 octobre, le leader de l’opposition, Luis Fernando Camacho, s’est implanté en force en Bolivie. Président du Comité civique de la ville de Santa Cruz, Camacho a été le premier à organiser une grève régionale fondée sur ce qu’il considérait comme une «énorme fraude» aux élections, mais ses initiatives ont rapidement commencé à se déployer à l’échelle nationale.

Camacho est propriétaire de Grupo Empresarial Nacional Vida SA, qui détient des investissements directs ou indirects dans des sociétés telles que Conecta, Tecorp, Xperience, Fenix ​​Seguros, ainsi que Nacional Seguros Vida, du projet Metropolitan Clinic of the Americas. Selon certaines informations, certains de ces investissements sont liés au scandale des «Panama Papers», de l’évasion de la monnaie dans les paradis fiscaux d’Amérique centrale.

En plus d’être un homme d’affaires et un dirigeant politique, il est également avocat, a 40 ans et se vante de son fondamentalisme religieux. Il semble que en lien avec le président brésilien Jair Bolsonaro il soit un catholique qui ait réussi à former une alliance avec les secteurs évangéliques fondamentalistes. En fait, il a rencontré en mai dernier le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araújo à Brasilia, selon le magazine brésilien Forum.

Dans tous ses actes antérieurs à la démission d’Evo Morales, Camacho avait promis que «je ferai revenir Dieu au Palacio Quemado», ce qu’il a fait après la démission d’Evo Morales et d’Álvaro García Linera, en lisant le livre placé plus haut. Drapeau bolivien, sorte de cérémonie liturgique improvisée.

Ses déclarations dénotent une soif de vengeance, il incite les gens « à écrire les noms des traîtres de cette ville parce que nous voulons qu’ils aillent en prison demain, mais pas pour le ressentiment et la haine, mais pour la justice ».

Même s’il dit qu’il n’y a ni ressentiment ni haine, les pratiques de ses partisans le nient, comme ce fut le cas lors de l’action barbare contre le maire Patricia Arce, de la ville de Vinto, qui a été agressée et humiliée sur une place publique.

Il existe également des cas d’attaques similaires contre des citoyens ordinaires, par exemple une femme qui a été forcée de s’excuser à genoux pour avoir exprimé son désaccord avec la grève déclenchée par le chef de la droite.

En outre, il s’appelle généralement « Macho Camacho », un surnom également utilisé par ses partisans.