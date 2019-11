Le gouvernement de Bolsonaro et des évangéliques soutiennent le mouvement de coup d’Etat contre Evo Morales, selon un enregistrement audio

ce n’est pas une surprise mais eux connaissent leur camp, quel est réellement le notre ? On peut en douter quand on mesure ce qu’est devenu une partie du PCF qui continue à avoir des positions à la tête du PCF, s’être emparé du secteur international, de l’humanité, de la formation des militants, bref de continuer à agir pour isoler les communistes de ce qui se passe dans le monde, les conduire dans toutes les entreprises de division et de dévoiement (note et traduction de Danielle bleitrach)

Publié le 10 novembre 2019 16h51

Du périodique .

Une série de 16 audios montre des dirigeants de l’opposition appelant à un coup d’État contre le président réélu, Evo Morales, qui ont filtré sur leurs réseaux sociaux.

(…)

Une conversation entre des membres de l’opposition bolivienne montrant la participation de Manfred Reyes Villa, un autre membre de l’opposition américaine, qui envisage de réaliser le coup d’État. Le soutien que l’opposition reçoit des églises évangéliques brésiliennes et du gouvernement brésilien est mentionné. Il est à noter une référence à un présumé homme de confiance du président Jair Bolsonaro, qui conseille également un candidat à la présidence bolivienne non identifié.

(…)

Entendre l’audio ci-dessous.