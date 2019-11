dans le PCF, jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

ce dimanche, la question n’était pas seulement à Paris de défiler « avec » un courant homophobe, anti-femmes, fasciste à prétexte islamique comme l’ont défendu melenchon, Pierre Laurent et Olivier besancenot, mais bien « à son appel » ce qui est injustifiable. Est-ce qu’il nous serait venu à l’idée de défiler à l’appel de Civitas ou des gens du mariage pour tous ? Nous nous contentions pas de défiler avec mais derrière, à l’appel de ces gens-là. Sous prétexte que les muslmans seraient incapables de comprendre alors que partout cette engeance fait d’abord le malheur des musulmans eux-mêmes et en particulier des femmes.

L’appel à manifester ne faisait d’ailleurs pas mystère de son mépris de la laïcité considérée comme liberticide, ce qui a toujours été la position des ligues fascistes.

cet opportunisme de surcroit est contre-productif puisqu’il ne sert qu’à conforter le piège qui est tendu à l’électorat français, avoir le choix entre Macron et Le Pen.

la seule excuse était digne de dames patronesses, nos « amis musulmans » n’auraient pas compris que nous ne les soutiennons pas… jusqu’à quand devrons-nous adopter cette attitude et ne pas faire aux gens issus de l’immigration, en proie au racisme l’honneur d’un veritable débat ? jusqu’à quand éviterons-nous de nous interroger sur la difficulté que nous avons à les intégrer sur des bases de classe et pas simplement en flattant le religieux qui doit être affaire privée? Jusqu’à quand éviterons-nous la réflexion sur la nécessité politique qu’il soient mieux admis dans nos rangs en tant que travailleurs, exploités, jeunes en recherche de formation et souffrant de discriminations sociales . Pour le moment, le fait est que nous n’arrivons pas à avoir une véritable politique de recrutement des couches populaires, des travailleurs, et ils font partie d’un problème plus général, celui de la rupture du PCF avec les couches populaires.

C’est pourquoi ce choix opportuniste ne fait que toujours plus nous éloigner de ce qui devrait nous rassembler la lutte pour le mieux vivre des couches populaires, pour la défense des services publics. Peut-être convient-il de se rendre compte que la plupart de ce que vous pensez défendre, en dehors de ceux et celles qui viennent vous solliciter pour ce genre de manifs et qui sont des bourgeois culs bénis, ont des problèmes pour la scolarité de leurs enfants, pour leur emploi, des problèmes de logement, de ressources. Peut-être faudrait-il partir de là. Y avez vous pensé ?

Non bien sur, il faut apporter sa bonne oeuvre aux patrons du CAC 40 , encourager tout ce qui peut diviser les travailleurs français, assurer l’altetrnative Le pen-Macron.

Comme d’ailleurs cet « oppiortunisme » nous éloigne de tout internationalisme, et quand on fait remarquer aux pseudos feministes qui ont emboîté le pas à cette extrême-droite que dans de nombreux pays les feministes se battent contre ces gens-là non seulement pour ou contre le voile, ce qui est mineur, mais contre le code de la famille, le viol légalisé…bref des moeurs rétrogades au nom d’une religion qui ne les exige pas, elles vous répondent qu’en france ce n’est pas pareil. on appréciera.

mais pire encore, le secteur international du PCF est devenu le lieu privilégié d’où partent toutes ces errances et dans ce cas on n’ose même pas parler d’opportunisme vu que ces orientations s’inscrivent clairement dans les bonnes oeuvres de la CIA et qu’elles accompagnent de bêlement ‘démocratiques » toutes les invasions et pillages impérialistes, tous les coups d’etat, tous les viols de souverainet ». Ce secteur international comme la direction de L’humanité n’a cessé de résistet à l’expression de toutes solidarités avec les communistes et les forces progressistes en Amérique latine, en Europe comme dans le monde. Souvent sous le prétexte bien connu des trotskistes d’un communisme idéal au nom duquel ils soutiennent de fait les pires exactions de l’impérialisme.

En fait nous ne faisons que poursuivre les errances qui ont toujours caractérisé la social démocratie et qui se nourrissent de démagogie. Il faut assurer toute quiétude à l’impérialisme en privant de solidarité ceux qui partout sont en première ligne dans le monde et quand on est forc » de voter au sénat bredouiller que « la situation est complexe » comme l’a fait Pierre laurent. Non elle est simple, il s’agit de savoir au profit de qui et avec qui?

Conclusion: la France n’a pas besoin d’une autre forme de social démocratie

Au sein du PCF, il faut prendre conscience que ou les communistes français redeviennent des communistes ou ils n’ont aucune raison d’exister. il y a déjà dans ce pays toutes les formes possibles et immaginables de sociaux démocrates, des troskistes aux disciples de Manuel Valls en passant par Gluksman et melenchon, la coupe est pleine. Ou le pCF dit au profit de qui il prétend gouverner, affirme qu’il est communiste et marxiste ou alors ce n’est pas la peine de perdre son temps. Le capital a le visage de Trump, il n’a aucune pitié et nous nous avons une bande de niais ou qui feignent de l’être pour mieux priver ceux qui souffrent de leur parti. Pour que des femmes meurent de faim, dans la solitude, pour que des jeunes s’immolent devant le CROUS pendant que ces imbéciles ont le coeur en écharpe pour mieux donner quittus à cette social démocratie qui ne veut pas se battre et donc s’inscrit dans la ligne tracée par le capital ici et partout.

LA QUESTION EST AUJOURD’HUI : EST-CE QUE CE SECTEUR INTERNATIONAL TEL QU’IL EST, CETTE HUMANITE TELLE QU’ELLE EST DEVENUE VA REPONDRE A L’APPEL CI-DESSOUS DES PARIS COMMUNISTES OU CONTINUER A DESHONORER LE PCF ?

danielle Bleitrach