Cuba appelle à une mobilisation mondiale en faveur de la vie et de la liberté d’Evo Morales

La Havane, 10 novembre (RHC) – Cuba a condamné avec force le coup d’État bolivien, qui s’est matérialisé dimanche avec la démission d’Evo Morales, après que les responsables des forces armées ont demandé au chef de démissionner.

Evo Morales a annoncé sa démission pour éviter les effusions de sang et les attaques contre ses partisans.

Le président Miguel Diaz-Canel a écrit sur Twitter que la droite avec un coup d’État violent et lâche attaque la démocratie en Bolivie.

« Notre ferme condamnation du coup d’État et notre solidarité avec le frère du président Evo Morales », a-t-il écrit.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, a également exprimé sa solidarité avec le dirigeant bolivien, qu’il a décrit comme un protagoniste et un symbole de la revendication des peuples originaires de notre Amérique.

« Nous appelons à une mobilisation mondiale pour la vie et la liberté d’Evo », a déclaré Rodriguez.

En annonçant sa démission, Morales a déclaré qu’un coup d’Etat civil, politique et policier avait réussi. Il a déclaré qu’il démissionnait pour que les opposants Carlos Mesa et Luis Camacho cessent de harceler ses partisans, d’incendier les maisons des gouverneurs, des députés et d’autres représentants élus, de détourner et de maltraiter les familles de ses partisans et de leurs proches. humble peuple de Bolivie.

« Cela fait mal de voir les Boliviens se battre, et il est indispensable de ramener la paix dans le pays », a-t-il déclaré dans sa lettre de démission.