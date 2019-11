Chaos en Bolivie: ils ont saccagé la maison d’Evo Morales et incendié celles des dirigeants

À Villa Victoria, Cochabamba, un groupe d’étrangers a endommagé la maison d’Evo Morales.

Ils ont également mis le feu à la maison du ministre des Mines et de la Métallurgie, Cesar Navarro, et des incendies ont été enregistrés dans un entrepot de bus municipaux.

Morales lui-même a détaillé sur Twitter ce qui s’est passé. « Les putschistes qui ont attaqué ma maison et celle de ma sœur, ont incendié des maisons, menacé de tuer des ministres et leurs enfants et ils ont mollesté un maire, ils mentent maintenant et tentent de nous attribuer le chaos et la violence qu’ils ont causés.La Bolivie et le monde sont témoins du coup d’Etat. «

Auparavant, il avait dénoncé l’existence d’un mandat d’arrêt à son encontre:

MORALES DEMANDE « PACIFIER LE PAYS »

L’ancien président bolivien a demandé aux dirigeants civils du mouvement qui avait demandé sa démission, qu’il qualifie de coup d’Etat, de « prendre leurs responsabilités pour pacifier le pays », où des émeutes et des pillages ont été enregistrés dimanche.

« Qu’ils assument la responsabilité qui leur incombe de pacifier le pays et de garantir la stabilité politique et la coexistence pacifique de notre peuple », a écrit Morales sur Twitter, depuis la région de la coca, en Bolivie, située dans le centre du pays.

« (L’ex-président Carlos) Mesa et le leader régional des droits des droits de l’homme, Luis Fernando, Camacho, destructeurs et conspirateurs, entreront dans l’histoire comme racistes et comploteurs du coup d’Etat », a-t-il ajouté.

Morales, qui a toujours une majorité au Congrès qui élira son remplaçant provisoire, a déclaré que « le monde et les patriotes boliviens répudient le coup d’Etat », après avoir reçu des pressions de la part de militaires et de policiers mutinés pour qu’il démissionne.

Les ministres du Gouvernement et de la Défense « sont en exercice, car ils n’ont pas encore démissionné », a déclaré Gustavo Pedraza, candidat à la vice-présidence de l’équipe Mesa aux élections annulées en octobre dernier, à la télévision ATB pout leur attribuer la responsabilité du chaos.