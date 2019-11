Bolivie : Message de la Commission politique du MAS

BOLIVIE | MESSAGE POLITIQUE À TOUS LES FRÈRES MASISTES

albatv.org11 novembre 2019

Aujourd’hui, 10 novembre, les humbles, les ouvriers, les Aymara et les Quechuas, nous commençons LA LONGUE VOIE DE LA RESISTANCE, pour défendre les réalisations historiques du PREMIER GOUVERNEMENT AUTOCHTONE qui se termine aujourd’hui, avec la démission forcée de notre président Evo Morales, produit d’un coup d’état civil/policier.

Plaçons-nous devant l’HISTOIRE, notre engagement à défendre…

ÉTATISATION

INDUSTRIALISATION

NOS SOCIÉTÉS OUVERTES

POLITIQUES SOCIALES

ET LES SYMBOLES PATRIOTIQUES

Aujourd’hui, l’aile droite et les putschistes ont pris d’assaut le Wiphala et, avec lui, ont porté atteinte à notre dignité en tant que peuple autochtone. Nous ne nous agenouillerons pas, nous défendrons nos symboles constitutionnellement constitués.

Dans les prochains jours, la chasse aux camarades se poursuivra. Et notre responsabilité est de prendre soin les uns des autres, de reconstruire le tissu social, de prendre soin des dirigeants persécutés et de les protéger. Aujourd’hui est le moment de la solidarité, demain sera le moment de la réorganisation et le pas en avant dans cette lutte qui ne se termine pas avec ces tristes événements.

Le mot d’ordre est de RESISTER, DE COMBATTRE DEMAIN. Notre action est de défendre les réalisations du plus grand gouvernement bolivien de toute son histoire.

LA PATRIE OU LA MORT !

MAS C’EST L’HISTOIRE, LA DROITE C’EST VERGUENZA !

Message de la Commission politique du MAS

source : https://telegra.ph/BOLIVIA–MENSAJE-POLITICO-A-TODOS-LOS-HERMANOS-MASISTAS-11-11