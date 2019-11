Lula libre met à mal Bolsonaro

Lula da Silva s’est adressé samedi à la foule devant la porte du syndicat des métallurgistes de São Paulo. Il a mis à mal la politique économique et sociale de Bolsonaro et a affirmé vouloir gouverner de nouveau « pour les plus démunis ». Tandis qu’en France nous choisissons tous les leurres susceptibles de faire monter l’extrême-droite, l’Amérique latine affirme toujours plus que l’enjeu est bien au profit de qui on gouverne et c’est cela qui impose pour le capital le recours au fascisme et pas les combats stupides autour d’un morceau de chiffon sur les pseudos révolutionnaires français prennent pour le fin du fin de la lutte des classes alors que ce ne sont que jeux de l’extrême-droite et de ses serviteurs qui se réclament le plus souvent de dieu, au Brésil avec les évangelistes et avec le coup d’Etat bolivien. (note et traduction de Danielle Bleitrach)