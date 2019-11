Le coup d’État a été consommé en Bolivie: Evo Morales a été foecé de démissionner

« Mon péché est d’être un dirigeant syndical, d’être autochtone, de cultiver de la coca »

« J’ai l’obligation de rechercher la paix », a déclaré le président bolivien, en annonçant qu’il quittait le gouvernement pour tenter d’empêcher l’escalade de la violence déclenchée par la droite. Il a souligné que sa démission était « pour que Mesa et Camacho ne continuent pas à poursuivre les dirigeants socialistes ».

Il s’agit d’un coup d’Etat comparable à celui qu’avait connu le Chili en 1973, Evo Morales, le vice président et les membres du gouvernement tentent d’éviter au peuple le scénario sanglant du Chili, mais vu les forces d’extrême-droite qui l’ont mené et qui reçu à la fin le soutien des forces armées, il parait peu vraisemblable que la traque s’arrête là et il est probable que non seulement les militants socialistes vont connaitre une terrirlbe répression, mais les indigènes vont revivre des scènes d’humiliation et d’horreur dont ces gens sont capables. Le gouvernement d’Evo Morales a un bilan exemplaire sur le plan social et celui du développement mais les USA et les pantins de l’OEA sur une terre fertile en racisme et en haine fasciste ont su se rallier la police et l’armée. (note et traduction de Danielle Bleitrach)