Toutes les forces politiques bourgeoises ont contribué à la restauration du capitalisme en RDA. Dans cette action un rôle majeur a eu le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), Le SPD avait une structure organisationnelle spéciale en RDA ,le « Bureau Est» (Ostburo), l’érosion opportuniste de la RDA. Quelques décennies avant, Lénine avait su ouvrir un front contre l’opportunisme, et pour cause.

Ceux qui ont assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont renverser la république populaire de l’Allemagne de l’est.

Camarades Communistes, ne cédez pas aux sirènes de la propagande bourgeoise ,portez haut le drapeau avec la faucille et le marteau !

Camarade le SG,Le seul vent d’espoir en Europe depuis le dernière siècle est venu de l’ est et de la révolution d’ octobre .

La contre révolution qui a surgi depuis ’89 n’est pas la fin de l’ histoire …

Et, comme l’a écrit l’intellectuel hongrois Laszlo Giourko : «La révolution c’est la plus grande ivresse de l’humanité. Celui qui en a gouté une fois n’oublie jamais son goût ».

Oui cette idée qui commence à faire jour y compris chez ceux avec qui je me suis affrontée jadis quand je venais dans les années quatre-vongt dix leur parler de la résistance cubaine et qui aujourd’hui ont fort heureusement oublié leurs turpitudes de l’époque, le temps où l’on croayit en Gorbatchev et à la fin du socialisme… iront-ils aujourd’hui jusqu’à considérer qu’un monde nouveau est en train de naître ou plutôt de renaitre parce que l’expérience soviétique en bien comme en mal est riche denseignements.

Mon livre de mémoires reprend toute cette question de la chute du socialisme européen, de ce qui s’est réellement passé et les événéments auxquels j’ai participés autour de cette chute du mur qu’il s’agisse de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, des la rencontre Bush – Gorbatchev à Malte, de la rencontre avec Ponomarev au Kremlin, je suis d’accord avec cette affirmation : la contre révolution qui a surgi depuis 1989 n’est pas la fin de l’histoire, mais pour pouvoir l’affrirmer il faudrait avoir le courage de repenser cette contre-révolution et la manière dont nous l’avons vécue et ne pas encore et toujours prétendre mettre un baillon sur ceux qui osent affronter ce moment historique. (note de Danielle Bleitrach)