Cuba : Notes graphiques de la semaine (21)

En général je ressens une profonde allergie aux caricatures diffusées sur les réseaux sociaux, vulgaires, machistes, elles ne me font pas rire et m’inspirent du dégout, mais là il y a du graphisme, de l’imagination, on sent un peuple éduqué dont le rire est sollicité au-desssus de la ceinture et à travers une intelligence du monde. Bref! Cuba… (note et traduction de Danielle Bleitrach)