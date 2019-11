Bolivie: Déclaration du ministère des affaires étrangères de Cuba

Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, nous Français devrions -nous sentir à plus d’un titre concerné par ce qui se passe en Bolivie. Ne serait-ce que parce que les Etats-Unis et les forces réactionnaires françaises ont installé dans ce pays et d’autres d’Amérique latine des tortionnaires nazis comme Klaus Barbie, qui y ont organisé la traque des communistes et la violence contre les indigènes, sans parler de lucratifs trafics d’armes et de drogues. Ce sont ces réseaux à peine « dormants » qui organisent la lutte des propriétaires fonciers métisses et leurs milices à l’appel des USA, ici comme en Colombie, au Venezuela, en equateur, etc… Ils font régner la terreur, s’attaquent en particulier aux femmes comme on l’a vu avec cette maire socialiste, tondue, frappée, peinte en rouge. Cet appel nous dit la terreur qu’acceptent nos capitalistes, nos médias et la plupart des forces politiques. Comment se fait-il qu’ici comme au brésil, et dans bien d’autres pays d’Amérique latine, l’extrême-droite israélienne au pouvoir soutienne les enfants de Klaus Barbie et ceux des meurtriers des sectes évangelistes et des fascistes de Bolsonaro? ce qui trouve sa traduction au niveau des votes de l’ONU où l’on a vu, les USA, israël de Netanayoun, le Brésil de Bolsanaro appuyer le blocus de Cuba, cet étranglement qui indigne tous les pays du monde. Comme par hasard, les pays où les USA ont installé les mêmes systèmes fascistes à partir de milices et de corruption, à savoir la Colombie et l’Ukraine se sont abstenus de condamnation. La traque des communistes, des indigènes considérés comme des sous hommes, des régimes progressistes fait-elle oublier à certains ce qu’ils ont subi? (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Nous exprimons le ferme soutien du gouvernement et du peuple cubains au frère Evo Morales Ayma, président élu légitime de la Bolivie, et au processus de changement que cela entraîne en faveur des grandes majorités, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Cuba.