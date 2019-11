Reveillez-vous, cela se passe en france…

ce blog a pour ligne éditoriale de ne pas traiter des questions concernant la France mais plutôt l’histoire et les questions internationales, mais là au vu de deux faits divers on a envie de secouer ceux qui refusent de voir à quel point la question sociale se pose en France d’une manière dramatique alors que tout est fait pour nous entraîner sur le « sociétal »,jusqu’à ces derniers temps au sein même du Parti communiste, certains ne craignaient pas d’affirmer que les questions sociales n’intéressaient plus personne, il fallait aller dans le sens voulu pour le pouvoir qui invente toujours des leurres pour que l’on parle pas de la réalité de ce que vivent un nombre grandissant de nos concitoyens et ceci quelques soient leur origine, leur religion, leur sexe, leurs préférences dans ce domaine, leur âge, un drame dans lequel se combine le manque de moyens, un avenir bouché et l’isolement.

C’est d’abord cette mort d’inanition de ces deux femmes, la mère avait été quemander un paquet de pates, la voisine l’a refusé, elle n’avait sans doute plus grand chose. on les a retrouvées mortes. Et il y a cette terrible histoire :

UN ÉTUDIANT S’IMMOLE EN PLEINE RUE : « J’ACCUSE MACRON, HOLLANDE, SARKOZY ET L’UE DE M’AVOIR TUÉ »

Un étudiant de 22 ans en détresse sociale, dégoûté par la violence de la société, s’est immolé aujourd’hui à Lyon.