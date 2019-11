Prensa latina , Cuba : Lula da Silva est libéré et il va se mettre au service du Brésil

Après sa sortie de prison, Lula veut s’occuper du Brésil.

Brasilia, 8 novembre (Prensa Latina) L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été libéré aujourd’hui après 589 jours de prison politique, veut prendre soin du Brésil et construire un projet pour un pays pour tous les Brésiliens.

Le PT (Parti des travailleurs) n’a jamais eu un aussi bon moment pour montrer sa force. Prenez soin du PT et je sortirai d’ici (prison) et je me consacrerai à m’occuper du Brésil « , a déclaré récemment Lula dans un message confidentiel à Márcio Macêdo, vice-président de l’organisation politique, et José Guimarães, député fédéral, qui lui a rendu visite au siège de la police fédérale à Curitiba, une ville du sud.

Ce vendredi, la défense de l’ancien travailleur a présenté devant la justice la demande de liberté en tenant compte de la décision adoptée la veille par la Cour suprême fédérale, qui a jugé la prison inconstitutionnelle après la condamnation en deuxième instance et sans avoir épuiser tous les recours juridiques.

La présidente du PT, Gleisi Hoffmann, a annoncé qu’après sa libération, Lula souhaite remercier Lula Vigil, » pour embrasser et remercier les gens qui sont là depuis 580 jours sans le laisser seul, ce qui est très significatif et important.

Après la rencontre avec la Vigile, Lula se rendra à ABC (Sao Paulo), où il a commencé sa lutte politique, puis » il rentrera dans la vie publique de l’Union des Métallurgistes. Il trouvera des amis et des militants et parlera à tout le monde « , a expliqué la dirigeante du parti.

