L’UE devrait craindre les djihadistes qu’elle soutient en Syrie, pas les réfugiés – Assad à RT

Le dirigeant syrien a fait valoir que la principale préoccupation de l’Europe ne devrait pas être les réfugiés syriens que le président turc Recep Tayyip Erdogan menace maintenant de libérer pour l’Europe, mais les « centaines de milliers » de djihadistes avec lesquels l’Europe s’est alliée.

Comment pouvez-vous craindre ces quelques millions, la majorité d’entre eux sont des modérés et ils y a parmi eux peu de terroristes, alors que vous soutenez ces terroristes directement par dizaines de milliers et peut-être des centaines de milliers en Syrie et que vous ne craignez pas qu’ils s’en aillent retourner dans votre pays?