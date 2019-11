Santiago. Vendredi 8 novembre.

Lula libre au Bresil. Fernández élu en Argentine. Almo au Mexique qui refuse de céder et tout cela n’aurait pas eu lieu sans Cuba et le Venezuela, sans Evo et la résistance bolivienne… Et de nouveau des centaines de milliers Plaza Italia à Santiago ! Les syndicats appellent des maintenant à une grève générale pour le mardi 12 Novembre.