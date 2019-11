Massimo D’Alema, où était ce 9 novembre 1989?

J’étais directeur de l’Unita et j’ai donc vécu les événements en direct.

Et qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez entendu parler de la chute du mur de Berlin?

Un sentiment de libération, car même si les perspectives semblaient incertaines, la gauche s’était libérée d’un fardeau énorme. Ce que Gorbatchev m’a dit quelques années plus tard est vrai lorsque je lui ai demandé s’il ne devait pas être plus prudent. Il a répondu: « Non, ce monde a été détruit parce que l’identification à ces régimes était un fardeau insupportable pour la gauche ». D’autant plus pour ceux qui comme nous qui venons d’une expérience, comme celle du Parti communiste, fortement critique et dotée d’une grande autonomie culturelle.

C’est précisément la tentative de Gorbatchev de réduire l’écart, car il nourrit l’illusion de la reformabilité du système soviétique. Ce fut le congrès du « nouveau cours » du PCI, après tout.

Nul doute que pendant une phase, nous avons cultivé l’idée d’une réforme démocratique des sociétés orientales orientée par un réformisme communiste dont Gorbatchev pourrait être un symbole. En réalité, en historisant, il faut reconnaître que le moment où la perspective d’une réforme des pays de l’Est est vaincue c’est Prague. Et déjà dans les années 1970, il y avait un processus d’ossification de ces régimes, accéléré par la crise pétrolière et l’innovation technique et scientifique dans le monde occidental, alors que le monde soviétique était au point mort.

Était-ce la fin de la jeunesse?

Non, pour moi la fin de la jeunesse a été la mort d’Enrico Berlinguer. En 1989, nous étions déjà des adultes, disons.

Bien sûr, la diversité. Mais il y a un point, peut-être même un point paradoxal. Le PCI n’a jamais été une préfecture de Moscou, c’est le parti de la manière italienne, de la déchirure, etc. Cependant, la fierté même de la diversité signifie que son nom a été changé en dernier, après le parti communiste hongrois. Je veux dire, il n’anticipe pas.

En Italie, rien ne laissait présager que la honte pouvait submerger l’expérience du PCI, précisément à cause de ces traits d’originalité. Nous représentions un communisme démocratique et critique et, pour cette raison, nous ne nous sommes pas sentis dépassés par la chute du mur.

Le mur s’effondre jeudi 9 novembre, quatre jours plus tard, Achille Occhetto all Bolognina annonce le changement de nom. Pensiez-vous qu’Occhetto était « fou »?

Disons que les méthodes ne m’ont pris par surprise. Attention, nous devions changer et aller vers l’Internationale Socialiste, nous fondre dans le socialisme européen, c’était un sujet qui avait été discuté pendant un certain temps parmi nous, dans le groupe restreint des dirigeants du PCI, et même la possibilité de changer de nom n’était pas un tabou. .

Qu’est-ce qui vous a convaincu de dire que c’était le bon chemin quand même?

Un témoignage très important était celui de mon père. Je me souviens que je suis allé le voir, ainsi que pour voir ce que pensait quelqu’un comme lui, membre du PCI dans les années trente en fuite, qui avait fait la Résistance. Et j’ai été impressionné parce qu’il a dit « il a bien fait », « il a du courage ». Il pensait qu’il voulait la fin, car sinon les rites et les résistances internes l’auraient arrêté. Il m’a dit: « Il faut tout changer, même pour sauver ce que nous avons fait de bien ».

Une dure nécessité.

Bien sûr, une nécessité et aussi une opportunité. Je l’ai soutenue avec le souci que cela ne dissipe pas la force du parti et avec l’idée du retour à la social-démocratie, alors que, comme on le sait, dans l’idée d’Occhetto, il fallait aller au-delà des traditions.

Ce qu’elle fait également avec la naissance du Parti démocrate, vingt ans plus tard. Avez-vous regretté d’avoir donné vie au Parti démocrate?

J’ai résisté 15 ans à la rupture entre le centre et la gauche. C’était une erreur de céder. Si nous avions maintenu l’alliance entre une force de gauche et une des forces du centre démocratique, je suis convaincu que le centre-gauche aurait eu une structure plus solide, moins exposée aux raids et aux aventures comme le renzismo. Et je reste convaincu qu’il aurait maintenu un lien plus profond avec la société italienne.

En regardant avec détachement de cette période de trente ans: le Parti démocrate est né en retard ou mal, en ce sens que sa culture politique, basée sur l’optimisme de « troisième voie », ne comprend pas ou ne lit pas la grande crise de 2007?

Peut-être les deux, à la fois en retard et mal mené. Et sa crise est liée à l’épuisement des bases culturelles sur lesquelles il est né: l’idée d’un parti post-idéologique, post-militant, qui s’organise autour de valeurs libérales-démocrates atténuées par la solidarité. Ici, dans son contexte culturel, il n’y a aucune critique du capitalisme, la capacité de voir ses contradictions, l’idée que le réformisme est une modernisation. Mais la modernisation sans qualité sociale et environnementale révèle une vision médiocre et subordonnée.

Est-ce une réflexion aussi autocritique?

Bien sûr. Mais maintenant, le problème est objectif. La gauche est en crise à travers l’Europe. Nos sociétés sont divisées par une fracture horizontale. Il existe un monde au-dessus duquel l’innovation technologique, la mondialisation et l’intégration européenne constituent une opportunité de croissance. Mais il y a une majorité de citoyens qui vivent cette transformation comme une menace; avec crainte et préoccupation et appelle à la protection. La gauche n’est plus en mesure de parler à ces citoyens.

Elle dit: nous avons cessé de critiquer le capitalisme. J’aimerais comprendre. Cette erreur affecte-t-elle tout le système de culture politique post-1989 ou juste la dernière phase? C’est-à-dire qu’il y a eu une gueule de bois libérale qui a infecté la gauche depuis l’effondrement du mur, ou elle était juste là mais la phase a changé.

Il y a eu une gueule de bois libérale, même avec des accentuations diverses, parce que nous avons été moins blairiens que nous le disions. Regardons les choses en face: ce qui dans les années 90 peut être considéré comme une illusion, n’a plus aucune justification après la crise de 2007, car tous les déséquilibres et les inégalités du turbocapitalisme dans lequel nous vivons ont été mis au jour.

Disons le comme ça. Son chef-d’œuvre politique et sa génération doivent avoir conduit la gauche au gouvernement du pays en quelques années, l’empêchant d’être enseveli sous les décombres du Mur. L’erreur est de ne pas lui avoir donné une âme. Est-ce vrai?

Cela me semble un jugement drastique. Nous avons commis des erreurs importantes. Je suis allé récemment passer en revue les actes de Florence en 1998: l’idée de base est que la mondialisation produirait de la richesse, que nous devions éliminer les obstacles face à elle . Il est clair que l’échec de la nationalisation de l’économie a lourdement pesé et nous avons sous-estimé la question de l’égalité. Maintenant, disons les choses telles qu’elles sont, même la théorie de l’égalité des chances, qui était très à la mode, est elle-même idéologique. Dans le même temps, nous avons sous-estimé que le capitalisme non régulé peut avoir des effets dévastateurs sur l’équilibre naturel. L’expansion incontrôlée du capitalisme mondial a entraîné une accumulation d’inégalités de moins en moins opposées au niveau politique.

Voici. Ces célébrations sont marquées par le fait que la liberté est revenue à l’Est et a été une victoire de l’Ouest. Cela me semble une lecture un peu simpliste. 1989 n’a pas apporté un nouvel ordre mondial.

89 fut également une grande victoire de l’Occident et l’idée se répandit qu’à partir de ce moment-là, une ère s’ouvrait dans laquelle la démocratie libérale et la démocratie de marché s’imposeraient en tant que modèles universels. C’est ce qu’il a théorisé, Fukuyama à la fin de l’histoire. Bien qu’à cette époque, il existait différentes interprétations, comme celle de Huntington, sur le «choc des civilisations».

Ce dernier semble être plus approprié.

Il note que la fin de l’opposition idéologique ne conduit pas à un monde unifié, mais à la résurgence de conflits et de lignes de fracture, comme ce fut le cas entre l’Occident et l’Islam, mais également avec l’Asie et au cœur même de l’Europe. dans les Balkans, une guerre civile et religieuse a tué 300 000 personnes.

Hobsbawm a déclaré qu’après tout, le communisme avait vraiment poussé le capitalisme à se réformer. Êtes-vous d’accord?

Oui, paradoxalement, les plus grands avantages du communisme concernaient les sociétés non communistes. Dans les pays communistes, par exemple, ces avantages n’ont pas été constatés. Le communisme n’a pas fonctionné comme un modèle de société, mais comme une culture critique du capitalisme, il a fonctionné. Je vais vous raconter un épisode.

Je t’en prie.

Une fois, j’ai rencontré Jean-Paul II. Quand nous étions seuls, nous avons commencé l’entretien de manière choquante. Il m’a dit: « J’ai combattu le communisme toute ma vie, mais maintenant qu’il s’est effondré, je me demande qui défendra les pauvres ». Comprenez-vous? Le premier grand pouvoir moral qui ait critiqué le capitalisme mondial est l’Église. Le pape a compris qu’il n’y avait plus d’obstacle à la mondialisation.

En parlant de pape, le dialogue avec les catholiques a toujours été un trait caractéristique des communistes. Parler de l’église signifie beaucoup de choses, de Francesco à Ruini. Essayons d’historiciser.

Cette fracture dont nous parlons traverse également le monde catholique de façon dramatique: certains ecclésiastiques ont recours à l’idée d’une église en tant qu’église de l’Ouest; d’autre part, l’idée de François de faire revivre une idée universaliste, l’église de l’acceptation, du dialogue.

Quand vous avez eu eu 70 ans, vous avez déclaré: « Quiconque veut rétablir le communisme est sans cervelle, ceux qui ne le regrettent pas sont sans coeur ». Que regrettez vous

J’ai mentionné Poutine en train de parler de l’URSS … mais cela peut être adapté.

Al Pci?

Certes, du point de vue de l’expérience humaine, le PCI était une expérience extraordinaire. C’est ce que je regrette. Certainement pas l’URSS. Chaque fois que nous sommes allés de l’autre côté du mur, notre emplacement naturel était du côté de la dissidence. Je suis descendu dans les rues contre les chars soviétiques. Et pas à Rome, mais à Prague. J’ai été frappé par le fait que les soldats soviétiques qui dirigeaient les chars de l’armée rouge semblaient être perdus. Les manifestants ont grimpé sur ces chariots et ont remis aux soldats des tracts en russe. Ils n’étaient pas équipés pour ce dialogue, alors, à un moment donné, ils ont donné l’ordre de créer la peur. C’est alors que j’ai vu la façade du Musée national de Prague se faire marquer sous un déluge de tirs.

Sur son chemin, il y a toutes les contradictions de son monde: vous êtes à Prague contre des tanks, mais Occhetto opère le tournant ; il le fait à sa façon et il accepte d’en finir avec la critique interne à l’intérieur; à ce stade, il est le protagoniste de l’ouverture peut-être peu critique du marché. Dans une longue carrière, il est évident qu’il y a des adaptations dans le temps mais, maintenant, sa réponse est de quoi?

Maintenant, je pense que le grand problème de l’Occident est le déracinement de la gauche de sa population. Et le but est de construire une gauche qui assume une capacité de représentation politique du travail. Le PCI n’a jamais été le parti des pauvres, mais des travailleurs, et reconstruire une relation avec le travail exige une critique du capitalisme. Le mouvement des jeunes pour le climat est: c’est une sorte de ’68, né contre un modèle de développement capitaliste basé sur le profit qui entre en conflit avec le besoin de conservation de la planète.

Un autre paradoxe, trente ans plus tard: la Russie, défaite en 1989, est redevenue centrale, au centre des coflits du Moyen-Orient, par exemple, avec un modèle non démocratique, mais autoritaire.

Je ne crois pas à la centralité de la Russie. Je pense qu’il avait la capacité de s’adapter aux lacunes de la politique occidentale, mais plus fragile que la vraie puissance émergente, la Chine. En 1989, la Russie représentait 3,5% du PIB mondial et comptait 100 millions d’habitants. Avec la chute du communisme, il a connu une chute du PIB, une crise sociale dramatique et est devenu l’un des pays du monde où l’espérance de vie a diminué. Maintenant, il représente à nouveau 3,5% du PIB, grâce au pétrole. La Chine en 1989 représentait 2%, soit maintenant 20,5% du PIB mondial. Ce n’est pas la même chose.

Où est la force de la Russie?

La volonté d’utiliser facilement la force militaire et une direction nationaliste affirmée. La force de la Chine réside plutôt dans la capacité d’expansion et d’innovation de son économie. S’ils convergent, nous sommes condamnés. C’est pourquoi l’Occident devrait mener une politique non pas de guerre froide, mais de détente vis-à-vis des deux.

Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont deux régimes non libéraux.

La prophétie d’Amartya Sen, qui a déclaré: « L’Inde se développera plus vite que la Chine car la démocratie est un facteur de développement » n’a pas été remplie. Ce n’était pas comme ça. Les démocraties se sont révélées plus fragiles également parce qu’elles ne peuvent garantir la stabilité et la continuité de la division, pas seulement du gouvernement. Si vous allez en Chine et parlez à la classe dirigeante, elle parle des 15 prochaines années, mais nos sociétés sont plus fragiles, névrosées, à court terme.

Vous le dites avec un sentiment d’admiration.

J’ai récemment visité le bureau de Huawei à Shenzhen . Il y avait un automate qui parlait et j’ai été impressionné. La personne qui était avec moi lui a demandé: quel est le sens de la vie? L’automate répondit: « Parce que tu me demandes, je suis une voiture! » Comprenez-vous? La vérité est que la destruction des partis, la propagation de l’antipolitique et le poids des médias, anciens et nouveaux, ont favorisé une déconstruction de nos sociétés et un affaiblissement du rôle des classes dirigeantes. Dans de nombreux pays occidentaux, le leadership occasionnel et disqualifié est déterminé, ce que certains intellectuels appellent « kakistocratie » ou le pire gouvernement est affirmé.

Monsieur le Président, que reste-t-il de cette tradition dont vous êtes souvent appelé le gardien, même si elle suit un chemin évolutif? Il me semble que cette culture est à la tête des individus, mais une tradition a été perdue.

Les traditions sont renouvelées, mais elles ne doivent pas être dispersées. Il serait curieux que, dans un monde où le nationalisme, le racisme et l’ethnorazzismo reviennent, c’est-à-dire les pires idéologies du passé, les cultures politiques qui ont donné force à la démocratie disparaissent. Je vous donne quelques nouvelles: dans le monde il y a un retour important des études Gramsciennes, il serait bon de revenir à la lecture de Gramsci également en Italie.