Communistes russes : Les gens de demain Article de Dmitry Agranovsky

À chaque nouvel anniversaire de la Grande Révolution socialiste d’octobre, il est de plus en plus clair que l’Union soviétique était un pays à fort potentiel, et énumérer tous ses avantages prendrait plus d’un article, écrit Dmitry Agranovsky sur les pages du journal Sovetskaya Rossiya.

Mais peut-être au sens philosophique le plus élevé du terme, le plus important est que la civilisation soviétique repose sur l’image de l’avenir. Elle vivait dans le futur et était dirigée vers lui. Nous savions et avions de bons exemples pour que demain soit meilleur qu’hier. Et finalement, pour nous et pour toute l’humanité, l’avenir sera radieux. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout, nous avons compris le progrès non seulement comme une augmentation et une complication des dispositifs techniques, mais également comme la transformation de tous les individus en personnes intelligentes et bienveillantes.

Je dis souvent que dans notre URSS il n’y avait aucune peur de l’avenir. Ensuite, nous étions surpris alors de constater comment i la science-fiction et les futuristes occidentaux ne voyaiient plus rien de bon dans l’avenir, mais maintenant, ayant vécu 30 ans sous le capitalisme, nous les comprenons parfaitement.

À un moment donné, la «perestroïka» et la propagande occidentale ont commencé à détruire notre pays et ont multiplié les tentatives pour nous voler notre avenir, en appelant la période du développement le plus calme et cohérent du pays, la période de la plus grande stagnation de son pouvoir. Nous avons été touchés juste au moment où l’Union soviétique avait atteint son développement le plus élevé et pourrait passer à un niveau qualitativement différent. Hélas, il semble que nos ennemis l’ont compris encore mieux que nous. Des fonds énormes, résultat du travail d’un grand nombre d’instituts, de propagandistes et de divers types de démolitionnistes, ont conduit à ce qu’une partie de notre population ait perdu notre image de l’avenir et a parfois simplement commencé à connecter cet avenir à l’Occident. Mais tout, comme vous le savez, est connu en comparaison. Et maintenant, la «stagnation» de Brejnev avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne mondiale semble, comparée à la stagnation et à l’impasse actuelles, tout simplement un «âge d’or». De plus, ce sentiment s’intensifie chaque année, et surtout, probablement, l’année dernière, lorsque la réforme des retraites a tracé une ligne épaisse entre le «printemps russe» et le «consensus de Crimée».

L’éducation et les soins de santé rémunérés, un transfert quasi héréditaire de pouvoirs dans le domaine du pouvoir politique et dans celui de l’économe créent une caste spéciale, fermée de manière forte à la pénétration de nouvelles personnes. Les autorités appellent cela la « stabilité », mais c’est une véritable stagnation, une boucle du temps sur lui-même. De plus, si nous établissons une analogie plus poussée avec les films de science-fiction, nous ne sommes pas du tout dans ll’épisode dans lequel nous nous complsisons. Nous avons construit non seulement un capitalisme sauvage, mais aussi un capitalisme sans espoir et sans le moindre scrupule.

Il est intéressant d’observer, par exemple, comment la nature de la propagande a changé. Dans les années 90, la propagande a activement utilisé la foi du peuple soviétique en l’avenir et a assuré: maintenant tout va mal, c’est l’héritage de l’ère soviétique. Mais nous devons la tolérer – et ce sera pour le meilleur , « avant de vous ouvrir toutes les possibilités du capitalisme ». Maintenant, ils disent que tout va bien, les salaires ont augmenté sans précédent. Et si tout est mauvais pour vous personnellement, c’est parce que vous êtes personnellement un perdant. Traduit en russe, cela signifie: n’espérez pas – ce ne sera certainement pas meilleur demain. Oui,tout va t beaucoup mieux, maintenant tout est « bon »?

La côte du président a baissé – nous appliquerons une méthode de calcul différente – et il est à nouveau à 70%. Le nombre de pauvres a-t-il augmenté? Nous allons calculer d’une manière différente – et maintenant, il a «diminué». Au lieu de la croissance économique – une chute? Nous changeons la méthode de comptage. Et si vous n’êtes pas satisfait de quelque chose, c’est votre problème personnel, car selon le «sondage» de VTsIOM, 80% des citoyens russes sont heureux.

Il est également intéressant d’observer comment les mythes des «réalisations» libérales se sont effondrés. Personne n’est content de «pleins rayons dans les magasins», parce que les gens n’ont tout simplement pas d’argent pour acheter.

Personne ne se moque des Khrouchtcheviennes (immeubles), et surtout ce n’est pas drôle pour les citoyens qui achètent des « studios » dans 11.6 (!!!) sq. m pour des millions. Des gens comme moi, qui ont toujours connu des appartements soviétiques, ne comprennent tout simplement pas comment vous pouvez vivre dans un tel chenil? Beaucoup d’entre nous, quand à l’époque soviétique partaient en voyages touristiques à l’étranger, ne voyions que le monde du capitalisme, mais aussi des pays les plus développés, mais nous avions été prévenus que le mauvais côté de cette approche était complètement différent. Mais nous n’avions pas vraiment écouté à ce moment-là, nous ne pensions pas que cela pourrait nous arriver, et la réalité serait dépassée par tous les exemples les plus endurcis (comme beaucoup le pensaient alors) de la propagande soviétique.

Et la possibilité même de voyager librement dans le monde, qui avait été alors agitée devant nous, a également en quelque sorte disparu. 87% des citoyens n’ont pas de passeport, et parmi les autres, la plupart se rendent en Turquie ou en Thaïlande.

Le fait que « l’URSS a nourri la moitié du monde » tente maintenant aussi, d’une manière ou d’une autre, de ne pas s’en souvenir. Les oligarques de l’année ont exporté plus d’argent du pays que l’URSS n’a dépensé pour promouvoir leurs intérêts dans toute l’histoire de son existence. Et la phrase «Si seulement il n’y avait pas de guerre» coutumière au peuple soviétique n’est pas juste une raison pour ironiser, mais il ya toutes les raisons de pleurer, en particulier lorsque la guerre est sur le point de s’engager.

Eh bien, le slogan «Emportez et divisez!» A été mis en œuvre par les «réformateurs» au maximum – ils ont tous été enlevés au peuple et divisés entre les oligarques. Rappelez-vous à quel point ce «commun signifie personne»? Donc, le « propriétaire » a été trouvé dans la propriété publique. C’est le collectif qui a construit la centrale hydroélectrique de Bratsk, puis on en a retraouvé le propriétaire ! – Et vous devez tout donner sous contrôle américain. nous avons juste été « évincés » – comme on dit dans le newspeak actuel.

Les contes de fées sur les «répressions staliniennes» ne vous effraieront pas longtemps, quand nous avons vu de nos propres yeux à quel point les vraies répressions politiques paraissaient effrayantes – par exemple, les tirs dans les tanks du Parlement en octobre 1993 ou l’incendie de personnes à Odessa en mai 2014.

Oui, maintenant, Lomonosov ne pouvait plus entrer dans le corps des scientifiques, Zhukov dans celui des maréchaux et Gagarine dans celui des cosmonautes.

Vous ne pouvez que rire des tentatives des autorités d’organiser un mouvement de bénévole- une sorte de parasitisme sur le désir des gens d’aider les autres. Eh bien, qui faites-vous travailler gratuitement avec le capitalisme? C’est en URSS que les gens se rendaient à BAM, développaient un sol vierge ou construisent de grands chantiers de construction, parce qu’ils considèraient leur pays comme tel, et ce qu’ils faisaient est une construction directe de l’avenir.

En général, je ne vois personnellement pas dans la réalité moderne ce qui aurait pu remettre en question la grandeur de notre révolution d’octobre. Au contraire, au fil des ans, elle est clairement devenue plus jolie, plus jeune et plus vivante. Après tout, qu’en est-il pour un événement d’une telle ampleur historique de 102 ans? Déjà à l’époque soviétique, la phrase «La révolution a un début, la révolution n’a pas de fin», en ce sens que la vie est une lutte constante, a été mise en circulation. Juste de l’herbe ou des lapins dans la forêt peuvent vivre un certain temps jusqu’à ce qu’ils soient mangés. « Révolutionnaire avance! L’ennemi inquiet ne dort pas! »Un exemple frappant est notre pays, qui a oublié que la Révolution doit continuer et qui a été dévoré.

Il est vrai qu’il est loin d’être achevé. Vous sentez que quelque chose a changé dans l’air global? L’odeur du capitalisme est devenue trop insupportable. Souvenez-vous de la maxime des principaux passeurs d’époques de l’époque de l’URSS, ils l’ont prononcée en levant les yeux au nez: «Le capitalisme pourrit, mais ça sent délicieux!

Oui, pendant quelque temps après la destruction de l’URSS, les travailleurs du monde entier ont été découragés. Et nos opposants, au contraire, diffusent sur la « fin de l’histoire » et l’avènement d’un nouvel ordre mondial pour tous les temps. Et là ils se sont trompés! Même la «fin de l’histoire» selon Fukuyama est clairement reportée.

Dans le monde complètement honteux du capitalisme moderne, la demande de justice n’a pas disparu. Le capitalisme classique des pays les plus développés, craignant la révolution d’octobre, a trouvé la force de muter, de corrompre une partie des travailleurs et de jeter bon nombre de ses contradictions, ainsi que des industries polluantes, dans les pays du tiers monde.

Et c’est dans ces pays que le mouvement anticapitaliste se développe. Probablement, pour la première fois depuis la destruction de l’URSS, nous voyons des millions de manifestants en Équateur et au Chili que les révolutions de notre temps sont loin d’être «orange», mais les plus anti-impérialistes. Et en Colombie, les FARC ont officiellement annoncé la reprise de la lutte armée, car après avoir signé un traité de paix avec les autorités et désarmé les FARC, les autorités colombiennes ont tout simplement commencé à tuer des militants. Toutefois, comme l’a dit le président Mao, le fusil donne le pouvoir.

Et les Chiliens ont mis en avant le slogan «Pas de 30 pesos, mais 30 ans! L’hymne de l’actuel soulèvement chilien était la chanson «Le droit de vivre en paix» de Victor Jara. Et quand une autre grande chanson est entendue sur les places – «le peuple uni jamais… » («Tant que nous en sommes un, nous sommes invincibles»), elle est chantée par Allende et Chara avec les Chiliens d’aujourd’hui, et tous tourmentés par la dictature, sans pour autant être livrés. Pas étonnant que de nouveaux mots apparaissent dans la chanson: « Ils voulaient nous enterrer plus profondément, mais ils ne savaient pas que nous allions faire germer des graines. »

L’Amérique latine, après un «tournant à droite», tourne clairement à gauche. Et il y a des raisons objectives à cela: les médias ont froncé le front en nous disant à quel point le socialisme du Venezuela semblait «terrible» . Et rares sont ceux qui montrent à quel point le capitalisme en Amérique latine est vraiment terrible, inhumain et effrayant. Cependant, en Afrique ou en Indochine, le capitalisme ne semble pas mieux. Et si auparavant il était parfois difficile pour les gens de réaliser leur position opprimée, les progrès scientifiques et technologiques les ont grandement aidés à cet égard. C’est dans ces pays où les gens sont juste au niveau de la survie. Mais dans les pays dits développés, le mouvement de gauche n’a pas disparu, il vient de muter et cherche de nouvelles formes. Désolé pour la langue du marché, mais s’il y a une demande, il y aura une offre. c’est ce que l’on dit.

Ne croyez pas que l’impasse et la stagnation actuelles sont des spécificités purement russes. Le capitalisme n’est pas du tout capable de résoudre les problèmes auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée;incapable de réaliser. Et une retraite temporaire sur l’un des fronts ne signifie nullement une défaite, bien au contraire, nous, peuples progressistes du monde entier, avons tiré les conclusions les plus graves de la destruction de l’URSS. La révolution ne s’arrête pas. La révolution c’est la vie. « La Révolution a un début, la Révolution n’a pas de fin! » L’avenir est avec nous. Nous, dans l’expression appropriée de notre camarade Egon Krenz, sommes le peuple de demain.

Joyeuses fêtes, chers camarades, bonne grande révolution socialiste d’octobre!

Elektrostal,

Région de moscou

Dmitry AGRANOVSKY