Russie : Le communisme est une société de genies par Sergei Chernyakhovsky

Un petit bijou traduit par Matianne pour histoireetsociete, et qui m’inspire la réserve suivant: encore faut-il que ceux qui aient momentanément pris la direction des partis communistes n’aient pas décidé d’en créer le conditions de la débilité profonde en nous coupant de toute réflexion marxiste véritable dans l’espace et dans le temps je pense bien sur à ceux qui depuis plus de vingt ans ont dirigé le pCF et qui non seulement étaient tout sauf des lumières mais ont eu à coeur de de nous transformer en « plantons de bureaux », plus aptes à servir les féodaux qu’à les éliminer . Comment le pCF y a-t-il survécu, alors que désormais seulement 1% de la classe ouvrière le reconnait comme son parti, alors que la créativité en France devient courtisane? cela prouve effectivement que le communisme a de la ressource . mais soyons sérieux cet article montre qu’effectivement seul le communisme prend la colère du peuple et loin de la transformer en terrorisme en fait une pulsion crétrice, de bien être, de conquis sociaux et d’épanouissement individuel et collectif dans l’art et la science et on le sent travaillé par une relecture des conquis de l’URSS à travers l’expérience chinoise et d’autres et il pose l’altenative non pas seulement socialisme ou barbarie mais singes ou communistes et dans une certaine mesure il pose une motion de synthèse entre ceux qui croient que nous sommes déjà au communisme et que l’individu est son but suprême et ceux qui comme moi sont convaincus qu’il faut le socialisme, le vrai celui qui crée les conditions de la rupture avec le capitalisme avec la conscience des buts du communisme, bref le marxisme et ce scientifique russe défend à la fois le but , une société d’êtres humains et pas de gorilles approvoisés à la Ford, mais par le plan et l’appropriation collective des moyens de production. .(note de Danielle Bleitrach)

Sergei Chernyakhovsky

Philosophe, docteuren sciences politiques, professeur à l’Université d’Etat Lomonosov de Moscou

7 novembre 2019

La première traductionenrusse du Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels a étépubliéeil y a 150 ans. Cette brochure a joué un rôle énorme dans l’histoire de la Russie. Et elle est toujours d’actualité.

Au milieu du XIXe siècle, un mouvement révolutionnaires’était déjà développéen Russie. Mais iln’avait pas de fondementscientifique et a débouché sur le terrorisme. Les représentants du peuple et plus tard les révolutionnaires sociaux croyaient que la terreurétait une sorte d’acte religieux : « Une cause est solide quand elle est fondée sur le sang versé ». « Le Manifeste, d’autre part, a jeté les bases d’une conscience de soi active et a classé les étapes du développement du capitalisme de progressiste à réactionnaire. Le livre analyse les différentes directions du socialisme. Marx et Engels ontsouligné que le socialisme, fondé sur la base scientifique, est un programme pour le prolétariat, qui revendiquerasesintérêts, prendra le pouvoir entre sespropres mains et créera une nouvelle société – une société de liberté et de développement pour tous.

La révolutionn’est pas nécessairement un fleuve de sang, commecefut le casenRussie. Le sang n’est pas l’effet de larévolution, maisde la résistance de l’élite et des propriétaires renversés. EnSuède, les marxisteslocauxontgagnéen 1917. Ilsn’avaient pas à agiraussiradicalement que les bolcheviksrusses. Non pas parcequ’ilsn’ont pas eu le courage, maisparce que le roi de Suède a compris la nécessité des concessions. Et il a construit une ligned’accord. Et iln’yavait pas de résistance aussiféroce de la part des classes dirigeantes.

Les bolchéviksn’ont jamais considéré la violence comme le seul instrument de lutte :dès le début, ilsontutilisé un instrument tel que la grèvegénérale. Et le soulèvementarmé a étéconsidérécomme une réponse aux actions violentes du tsarisme. Et la terreur rouge estapparue après le meurtred’Ouritsky et la tentative d’assassinat sur Lénine. D’ailleurs, Ouritsky, président de la Tcheka de Petrograd Cheka, était un opposantà la peine de mort: ilcroyait que la peinecapitale ne pouvaitêtreutilisée que dans les manifestations directes de banditisme et de terrorisme. Il a ététué par des terroristes anti-bolcheviks. Et les bolcheviksontcommencé par abolir la peine de mort.

Au début, la Tchekaavait des pouvoirspacifiques : censure et réprimandepublique. Maisils’estavéré que celan’agissait pas sur les gens.

L’histoireestl’oeuvre des masses. Et, bien sûr, lorsque les intérêts de classes entièresentrentenconflit, la minoriténantie qui ne veut pas céderrecourt à la violence. Et si les révolutionnaires ne sont pas prêts à y répondre, l’ennemigagne.

Un exemple inverse des années 1970. A l’époque, Salvador Allende, présidentsocialiste, étaitau pouvoirau Chili depuisun certain temps. Un complot a éclatécontrelui, maisilavaitpeur d’être le premier à utiliser des armescontre les conspirateurs. Et ilest mort héroïquement. Il y a eud’autrescasoùl’indécision dans l’usage de la force contre les ennemis de la révolution a conduit à la mort des révolutionnaireseux-mêmes.

Aujourd’hui, Marx restel’un des auteurs les plus lus au monde. Ilestétudié avec beaucoup d’intérêt par les représentants des classes nanties. Pour deux raisons. D’abord, pour comprendrece qui se passe. Deuxièmement, ne pas pousser la résistance populaire (et ily en a toujours) aux formesextrêmes. Sans comprendre le marxisme, ilest impossible de s’orienter dans l’économieactuelle.

Il n’y a pas de dogmes dans le marxisme. L’essence du capitalisme reste exactement la même qu’avant. Un travailleurproduit une marchandise dont la valeurest supérieure au montant qu’il reçoit. C’est ce qui rend le capitalisme possible. L’essence de la relation « ouvrier-capitaliste » n’a pas changé. Ainsi que l’essence du marché avec s ademande et son offre.

Le marxisme propose comme alternative le plan. Il faut d’abord déterminer les besoins des consommateurs, puisproduire pour ne pas gaspiller les efforts, les matières premières et l’argent. Le capitalisme occidental devraitaussiremercier le systèmesoviétique – il a survécuparcequ’il a commencé à utiliser activement des méthodes planifiées dans la gestion de l’économie. Et l’économie de la Russie moderne n’est pas assez forte simplement parcequ’elle estorientée par les écoles libéralesvers les anciennes structures de marché, vers les idées du XVIIIe siècle.

Marx écrit que c’est le prolétariat qui varévolutionner et créer une nouvelle société. Tout d’abord, parcequ’il est privé de propriétéprivée et qu’il vit de la vente de sa force de travail, ce qui signifiequ’il ne perdrarien de la destruction de la propriétéprivée. C’est un salarié. Cettecatégorie de personnesdomine encore dans le monde moderne et enRussie. Deuxièmement, le prolétariat est lié à une grande production, bien organisée et capable d’actions de masse. Troisièmement, elle estassociée aux types de production les plus avancés. Et il sera enmesure de gérer la production sans la participation des propriétaires et des classes nanties.

Si nous considérons le prolétariat de ce point de vue, nous verrons que cette catégorie est encore valableaujourd’hui. Marx classaitles ouvriers, les enseignants et les médecins dans la classe ouvrière. Aujourd’hui, le prolétariat comprendaussiceuxqui créent de nouvelles technologies. Mais le « plancton de bureau » ne peut rien créer de nouveau. Les employés de bureau sont orientés pour travailler sans effort. Ce sont des serviteurs. Commeles serviteurs féodaux des XVIII-XIX siècles. Il semble que ces personnes étaient égalemen tindigentes, mais elles étaient plus susceptibles de protégerleurs propriétaires que d’allersur des barricades.

L’essentiel du « Manifeste » de Marx et Engels est le rêve du communisme, d’une société juste et harmonieuse.

Marx a dit que le socialismen’étaitqu’un pas sur la voie du communisme. Sous le socialisme, il y a des relations marchandes. Et sous le communisme, le travail devient un besoinhumain naturel. Et une personnetravaille, parce que c’estjusteintéressant. Et d’autre part, la richesse publiqueestsigrandequ’onn’a pas besoin de compter et de partager – qui obtiendra quoi. Je simplifie un peu. Maisengrosc’estl’idée.

Des images du communismedéveloppéontétédonnées dans la littératurefuturologiquesoviétique. Efremov, les frères Strougatsky. Ilsontd’ailleurs mis engarde :sil’humanité ne passe pas aucommunisme, ellevaconnaître une catastrophe, larégression sociale vas’enclencher. C’est à celaqu’Efremovconsacre son roman “L’Heure du taureau”. Et Strougatsky a beaucoup d’avertissements de ce genre. Si le socialismerevient à prendre un peu aux riches et à le distribuer aux pauvres, c’est une impasse. Il ne crée pas d’idéaux plus élevés. Il ne crée pas des sociétés dans lesquelles une personne se sent comme un créateur libre.

En fin de compte, Marx a déterminé que le défie st de créer les conditions dans lesquelles chaque personne capable de devenir Raphaël a l’opportunité de devenir Raphaël.

Un socialisme, comme le socialisme suédois, avec tout son charme et ses garantiessociales, ne suffit pas. Lorsqu’une personne est nourrie et ne travaille pas, la société se décompose. Nous ne pouvons exister qu’en créant. C’est la nature psychobiologique, psychophysiologique de l’homo sapiens. Si on donne aux gens les conditions les plus confortables et lesprive de la possibilité de travailler, ilscommencent à se transformer en singes. Le communismeest une société de génies, où chacunpeut se réaliserpleinement. Comme l’a écrit Strougatsky : il est nécessaire de créer une tellesociété dans laquelle la plus grande joie, incomparable à quoi que cesoit, pour un homme sera de se livrer à son œuvrefavorite.