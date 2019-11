ONU :Un diplomate chinois exprime son espoir de voir les États-Unis et Cuba avancer vers une normalisation des relations

(Xinhua/Li Muzi)

NEW YORK (Nations unies), 6 novembre (Xinhua) —

La chapîne chinoise fait état de l’intervention de Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies. Celle-ci présente en effet un caractère nouveau, jusqu’ici la Chine comme la quasi totalité des pays des nations Unis dont la France votaient en faveur de la levée du blocus cubain par les Etats-Unis et ce depuis 27 ans, mais bien sur les Etats-Unis n’en tenaient pas compte, ils ne bénéficiaient que du soutien d’israêl et de quelques ilots dominions du Pacifique.

Pour la première fois la Chine est intervenue pour faire des recommandations aux Etats-Unis. par l’entremise de son représentant, son gouvernement a exprimé mercredi son espoir que les États-Unis et Cuba continueraient de progresser vers une normalisation de leurs relations.

M. Zhang a tenu ces propos à l’occasion de son discours devant la réunion plénière de l’Assemblée générale des Nations unies sur la nécessité de mettre fin à l’embargo des États-Unis contre Cuba.

La Chine espère que les États-Unis aboliront leur politique d’embargo à l’encontre de Cuba aussi tôt que possible, a déclaré M. Zhang, observant que d’avril 2018 à mars 2019, cet embargo a entraîné pour Cuba une perte de 2 milliards de dollars dans le domaine du commerce extérieur ainsi qu’une perte de plus de 700 millions de dollars en actifs financiers.

« Cela est contraire aux objectifs et aux principes de la Charte de l’ONU ainsi qu’aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale », a-t-il dit, ajoutant que « cet embargo a également entravé les efforts du peuple cubain pour éradiquer la pauvreté et réaliser d’autres objectifs de développement durable ».

Cette réunion de deux jours de l’Assemblée générale doit étudier un projet de résolution présenté par Cuba contre l’embargo imposé par les États-Unis.

M. Zhang a indiqué que la Chine voterait en faveur de ce projet de résolution, qui sera probablement adopté avec une majorité écrasante comme cela a été le cas depuis 27 années d’affilée.

Les relations entre les États-Unis et Cuba se sont dégradées depuis que le président Donald Trump est entré en fonctions en 2017. Depuis, l’administration américaine est revenue en partie sur les mesures de détente initiées par l’ex-président des États-Unis, Barack Obama, pour revenir à sa rhétorique de guerre froide, mais en maintenant les liens diplomatiques rétablis.

L’intervention de la Chine ne signifie pas un changement de politique puisqu’elle a toujours voté contre le blocus mais sa condamnation s’est faite plus appuyée comme pour mieux souligner qu’elle ne tiendra pas compte des interdits des Etats-Unis. Elle accentue donc son défi et le fait là encore en relevant le flambeau des pays du sud et des non alignés, autant que celui du grand pays concurrent des Etats-Unis en matière de développement et qui a décidé d’un retour dans le débat mondial. De ce point de vue la lecture du livre de Xi jinping « Construisons une communauté de destin pour l’humanité » prouve cette nouvelle ambition et la philosophie qu’elle met en oeuvre.

Il faut également souligner que cette prise de position de la Chine à l’ONU intervient aussi à la suite d’un voyage du président de Cuba au sommet des non -alignés et en Russie qui donne à cette session de l’ONU dans laquelle est examiné le blocus de Cuba une résonnance nouvelle et ce sur fond d’une vague de contestation qui secoue l’Amérique latine et une partie du monde.

danielle bleitrach (à partir de Xinhua, le site officiel chinois)